Ella「艾拉秀」搞笑逗樂粉絲

Ella時而性感，時而狂放。(記者許正宏／攝影)

陳嘉樺（Ella）出道19年，日前以個人之姿於台北流行音樂中心舉辦首場「艾拉秀」，她在3層樓式舞台，一連更換7套華服，又演又唱又跳又主持，完美契合她演藝路的人生歷練與體悟，她興奮直呼：「歡迎大家來到我的艾拉秀！」2場完售吸1萬名粉絲，票房收入2600萬(約90萬美元 )。

Ella配戴神祕珍珠面罩、一襲白靚華麗女神之姿現身，帶領10位舞者唱跳新歌「A CA ELLA」，在霓虹燈的閃爍招牌前，慵懶不失性感又唱又說；Ella解謎新歌有Ella、A咖的意思，她笑說：「姐姐是A咖，不是A Cup，我這狀況是B，而且是雙B。」逗得台下大笑。

在台下繞過一圈，一聲爵士鼓間奏後，她以酒紅色西裝閃現台上，打趣自己風格是廟會。整場以「愛情三見客」、「人生不能沒副歌」和「人生有限，娛樂無限」3幕串連。

尾聲時，屏幕驚喜播出2017年懷胎生兒子勁寶的VCR、親友落淚待產，長達3分鐘的獨家影片曝光，讓許多粉絲們看了也感動落淚，Ella最後優雅現身，深情獻唱「晚安歌」祝粉絲好眠。

除了好姐妹Selina全家到場欣賞，其他到場嘉賓還包括賈靜雯、鄭元暢、庾澄慶等星友，小嫻與男友金剛也聯袂出席。

田馥甄簽名會 開心人山人海

此外，田馥甄日前於台北華山草原舉辦「田簽名會」，2500張號碼牌全被搶光，熱愛爬山的她打趣說：「人山人海也有山，今天非常開心！主要覺得這形式久違了。」

談到過去簽名會難忘經驗，她虧自己的粉絲很守秩序、外表很冷靜，但握手時「握力暴增，好像要把妳捏爆」；這次為了防疫 ，簽名台前設了壓克力隔板，她打趣很像護士，笑說：「今天來幫大家看診。」邊簽名邊與粉絲話家常，趕不及去看好姐妹Ella在北流舉辦的「艾拉秀」，但還是傳訊打氣，她計畫去追第二場。