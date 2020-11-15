吳青峰唱進雲門 觀眾屏息聆賞

吳青峰日前於雲門劇場舉行「上下冊」演唱會。(圖：環球音樂提供)

連著16場「16葉」演唱會才落幕，吳青峰日前再度唱進淡水雲門劇場 ，為一連兩天的「上下冊」演唱會「全冊揭幕」，收起過往談笑風生的「吳式風格」，這一回，青峰一句話也不說，僅以歌聲貫穿全場，舞台成為藝術空間，有時展出動態雕塑 ，有時又像一座海洋森林，如夢似幻的絕美場域，令全場250名觀眾全程屏息。

「上下冊」完整唱出新專輯「冊葉一：一與一」的16首曲目，透過虛構角色（舞者）、觀眾與青峰自身角度，呈現青峰內心劇場的故事。演唱會邀來知名劇場製作人陳汗青擔任創意總監、金馬57屆女配角入圍 者陳雪甄也與青峰共演「費洛蒙小姐」。

開場時陳雪甄帶著卡式錄放音機進場，與觀眾一同入座，接著青峰也走進觀眾席，陳雪甄走上舞台後、按下按鍵，娓娓道出：「我想告訴你一個故事，一個開始，一首詞、一首曲，慢慢累積成冊，裝訂成回憶。」青峰環顧四周、站在麥克風前唱起了「費洛蒙小姐」。

下半場的「年輪說」，青峰則化身旁觀者，坐在台上的觀眾席「反觀」群眾，此情此景究竟誰被誰聆聽？誰被誰觀看？只能徒留想像。青峰表示，之前來淡水雲門劇場看演出，就非常喜歡它的地理位置與周遭景觀，一直希望有朝一日能在這裡完成一場屬於自己的表演，如今願望總算成真。