李國煌扮女裝 5歲女兒驚嚇 罵他是妖怪

李國煌在「男兒王」演出變裝皇后，精彩的喜劇反差演出，助他入圍金馬獎影帝。（圖：滿滿額提供）

新加坡 喜劇天王李國煌以「男兒王」入圍 本屆金馬影帝，他對台灣 富有情感，剛出道時赴台工作，因而結識吳宗憲、康康以及Nono等人，結為莫逆之交，此次赴台參加典禮，必須先在飯店隔離14天，三位綜藝界大哥不時送美食到他的飯店，Nono更在樓下大跳「電音三太子」逗樂他。

李國煌笑稱與吳宗憲、康康以及Nono等人已有超過20年交情，他結婚8年才迎來第一個小孩，「憲哥那時就打電話給我，告訴我很多照顧女兒的技巧」，李國煌笑問憲哥「你這麼忙，都是你在餵奶、換尿布嗎？」吳宗憲則暖心回答「自己的小孩，當然都要自己照顧囉。」

李國煌在「男兒王」演出一名為了家庭生計，只得扮成變裝皇后，提到扮女裝，他笑說早在以前拍綜藝劇就扮過女裝，但這一回不僅要穿起15公分的高跟鞋，還得在胸部、臀部填塞海綿，也要模仿扮裝皇后的歌舞表演，難度不小。李國煌回憶起當初老婆帶小孩來片場探班時，5歲女兒一看到他時，不敢靠近，還罵他是「妖怪」，他無奈苦笑，「最後過了一兩個小時後才肯給我抱。」

至於為何願意放下身邊工作，來台隔離多日也要出席金馬獎，李國煌嘴角泛起微笑，表示他從小就喜歡看金馬獎，每年頒獎典禮都看，好不容易能參加，當然一定要來，提到其他入圍者，他僅與林家棟有過一面之緣，其他人還沒機會打過照面，「等我出關時，應該會把握時間去看他們的電影。」