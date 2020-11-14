我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

李國煌扮女裝 5歲女兒驚嚇 罵他是妖怪

記者陳建嘉／綜合報導
李國煌在「男兒王」演出變裝皇后，精彩的喜劇反差演出，助他入圍金馬獎影帝。（圖：滿滿額提供）
李國煌在「男兒王」演出變裝皇后，精彩的喜劇反差演出，助他入圍金馬獎影帝。（圖：滿滿額提供）

新加坡喜劇天王李國煌以「男兒王」入圍本屆金馬影帝，他對台灣富有情感，剛出道時赴台工作，因而結識吳宗憲、康康以及Nono等人，結為莫逆之交，此次赴台參加典禮，必須先在飯店隔離14天，三位綜藝界大哥不時送美食到他的飯店，Nono更在樓下大跳「電音三太子」逗樂他。

李國煌笑稱與吳宗憲、康康以及Nono等人已有超過20年交情，他結婚8年才迎來第一個小孩，「憲哥那時就打電話給我，告訴我很多照顧女兒的技巧」，李國煌笑問憲哥「你這麼忙，都是你在餵奶、換尿布嗎？」吳宗憲則暖心回答「自己的小孩，當然都要自己照顧囉。」

李國煌在「男兒王」演出一名為了家庭生計，只得扮成變裝皇后，提到扮女裝，他笑說早在以前拍綜藝劇就扮過女裝，但這一回不僅要穿起15公分的高跟鞋，還得在胸部、臀部填塞海綿，也要模仿扮裝皇后的歌舞表演，難度不小。李國煌回憶起當初老婆帶小孩來片場探班時，5歲女兒一看到他時，不敢靠近，還罵他是「妖怪」，他無奈苦笑，「最後過了一兩個小時後才肯給我抱。」

至於為何願意放下身邊工作，來台隔離多日也要出席金馬獎，李國煌嘴角泛起微笑，表示他從小就喜歡看金馬獎，每年頒獎典禮都看，好不容易能參加，當然一定要來，提到其他入圍者，他僅與林家棟有過一面之緣，其他人還沒機會打過照面，「等我出關時，應該會把握時間去看他們的電影。」

李國煌目前在台灣隔離，享受得來不易的規律生活。（取材自Instagram）
李國煌目前在台灣隔離，享受得來不易的規律生活。（取材自Instagram）

入圍 台灣 新加坡

上一則

鄭中基睽違18年 小螢幕扮暖男爸、談心張可頤

下一則

歐陽龍60大壽 驚見白嘉莉上台獻唱

延伸閱讀

吳宗憲撞臉木村 女酸「愚人節過了」

吳宗憲撞臉木村 女酸「愚人節過了」
阿雅返台挺楊丞琳 「我猜」經典重現

阿雅返台挺楊丞琳 「我猜」經典重現
吳姍儒獲選「亞洲新銳先鋒」 老爸吳宗憲搶炫耀

吳姍儒獲選「亞洲新銳先鋒」 老爸吳宗憲搶炫耀
3000人淚別小鬼…追思音樂會 楊丞琳哽咽獻唱

3000人淚別小鬼…追思音樂會 楊丞琳哽咽獻唱

熱門新聞

葉玉卿（右）與大女兒胡芷欣。（取材自微博）

葉玉卿女兒挺川普遭死亡威脅 喊話別攻擊立場不同的人

2020-11-06 14:39
謝娜將退出「快樂大本營」？有網友點名沈夢辰將是接位人。(取材自微博)

謝娜微博認證露餡 18年「快樂大本營」交棒？

2020-11-09 02:18
李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 圖／摘自李連杰IG

李連杰20歲女兒側面照曝光 竟遭酸「不如媽媽利智」

2020-11-13 17:25
影​后珍妮佛勞倫斯在看到媒體宣布白登勝選後，興奮到穿著睡褲、戴上口罩就在波士頓大街上又跑又跳，並把這畫面發布出來。取自推特​

白登勝選 珍妮佛勞倫斯開心到穿睡褲滿街跑

2020-11-08 13:48
洪金寶上網路節目。圖／摘自YouTube

洪金寶暴瘦後首亮相 親曝膝蓋狀況不退休原因

2020-11-09 19:51
兒媳周家蔚（右）曝光洪金寶近況。（取材自微博）

洪金寶暴瘦？ 兒媳澄清：他168斷食剷肉慢慢瘦

2020-11-06 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！