我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

歐陽龍60大壽 驚見白嘉莉上台獻唱

記者楊起鳳／綜合報導
歐陽龍（右）歡慶60歲生日，國寳級歌后白嘉莉上台獻唱。（聯合報讀者提供）
歐陽龍（右）歡慶60歲生日，國寳級歌后白嘉莉上台獻唱。（聯合報讀者提供）

曾是台灣藝人、之後從政的歐陽龍日前歡慶60大壽，於台北市席開12桌，包括國民黨重量級大老及政治明星都到場祝賀，國寶級歌后白嘉莉及久違的巫啟賢、坣娜、檢場李翊君等人都上台獻唱。穿著一席印花深色西裝的歐陽龍帥氣英挺依舊，倒是女兒娜娜及老婆傅娟不在台灣無法到場，但在好友的祝福聲下，仍不減他過生日開心的心情。

歐陽娜娜前不久才因參加對岸的國慶活動，引發議論，歐陽妮妮也因拿了名牌包被指拖累老爸政治生命，但網路上也有不同的支持言論出現，認為她們只是藝人，不該和政治畫上等號。身為父親的歐陽龍內心恐怕五味雜陳，這一年他沒有在國民黨擔任任何職務，蛻去政治光環支持女兒們發展自己的興趣，看出來父愛的偉大。

但歐陽龍曾是最高票當選市議員，擁有最龐大和豐沛的人脈，當晚包括政治圈、演藝圈好友都前往祝壽，旅居印尼的國寶歌手白嘉莉因為疫情目前長居台灣，當晚也罕見的出席並上台獻唱「愛的禮物」，台下觀眾聽得如癡如醉，歐陽龍也陪伴在一旁幫忙伴奏打拍子。

據了解，包括國民黨吳敦義、蔣萬安等政治明星都出席，演藝圈許久不見的坣娜、巫啟賢等人也上台獻唱，最讓現場觀眾驚訝的是白嘉莉也出席，穿著一身紅旗袍的她仍展現巨星風範，看得出來歐陽龍的好人緣。

台灣 國民黨 疫情

上一則

李國煌扮女裝 5歲女兒驚嚇 罵他是妖怪

下一則

吳亦凡、鹿晗名牌上身 時尚造型「飄土味」

延伸閱讀

金雞甫獲提名 柳岩重拾主持棒

金雞甫獲提名 柳岩重拾主持棒
甩造假傳聞 翟天臨曬舞台照復出了？

甩造假傳聞 翟天臨曬舞台照復出了？
爭吵後首合框 林心如霍建華喝交杯酒破婚變傳聞

爭吵後首合框 林心如霍建華喝交杯酒破婚變傳聞
被曝情侶裝合照 林心如竟當眾淚崩、霍建華一舉動超甜

被曝情侶裝合照 林心如竟當眾淚崩、霍建華一舉動超甜

熱門新聞

葉玉卿（右）與大女兒胡芷欣。（取材自微博）

葉玉卿女兒挺川普遭死亡威脅 喊話別攻擊立場不同的人

2020-11-06 14:39
謝娜將退出「快樂大本營」？有網友點名沈夢辰將是接位人。(取材自微博)

謝娜微博認證露餡 18年「快樂大本營」交棒？

2020-11-09 02:18
李連杰與老婆利智、兩個女兒一家合照。 圖／摘自李連杰IG

李連杰20歲女兒側面照曝光 竟遭酸「不如媽媽利智」

2020-11-13 17:25
影​后珍妮佛勞倫斯在看到媒體宣布白登勝選後，興奮到穿著睡褲、戴上口罩就在波士頓大街上又跑又跳，並把這畫面發布出來。取自推特​

白登勝選 珍妮佛勞倫斯開心到穿睡褲滿街跑

2020-11-08 13:48
洪金寶上網路節目。圖／摘自YouTube

洪金寶暴瘦後首亮相 親曝膝蓋狀況不退休原因

2020-11-09 19:51
兒媳周家蔚（右）曝光洪金寶近況。（取材自微博）

洪金寶暴瘦？ 兒媳澄清：他168斷食剷肉慢慢瘦

2020-11-06 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！