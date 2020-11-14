歐陽龍60大壽 驚見白嘉莉上台獻唱

歐陽龍（右）歡慶60歲生日，國寳級歌后白嘉莉上台獻唱。（聯合報讀者提供）

曾是台灣 藝人、之後從政的歐陽龍日前歡慶60大壽，於台北市席開12桌，包括國民黨 重量級大老及政治明星都到場祝賀，國寶級歌后白嘉莉及久違的巫啟賢、坣娜、檢場李翊君等人都上台獻唱。穿著一席印花深色西裝的歐陽龍帥氣英挺依舊，倒是女兒娜娜及老婆傅娟不在台灣無法到場，但在好友的祝福聲下，仍不減他過生日開心的心情。

歐陽娜娜前不久才因參加對岸的國慶活動，引發議論，歐陽妮妮也因拿了名牌包被指拖累老爸政治生命，但網路上也有不同的支持言論出現，認為她們只是藝人，不該和政治畫上等號。身為父親的歐陽龍內心恐怕五味雜陳，這一年他沒有在國民黨擔任任何職務，蛻去政治光環支持女兒們發展自己的興趣，看出來父愛的偉大。

但歐陽龍曾是最高票當選市議員，擁有最龐大和豐沛的人脈，當晚包括政治圈、演藝圈好友都前往祝壽，旅居印尼的國寶歌手白嘉莉因為疫情 目前長居台灣，當晚也罕見的出席並上台獻唱「愛的禮物」，台下觀眾聽得如癡如醉，歐陽龍也陪伴在一旁幫忙伴奏打拍子。

據了解，包括國民黨吳敦義、蔣萬安等政治明星都出席，演藝圈許久不見的坣娜、巫啟賢等人也上台獻唱，最讓現場觀眾驚訝的是白嘉莉也出席，穿著一身紅旗袍的她仍展現巨星風範，看得出來歐陽龍的好人緣。