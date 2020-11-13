我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

吳宗憲撞臉木村 女酸「愚人節過了」

娛樂新聞組／綜合報導
吳宗憲(左)和木村拓哉意外撞臉，笑翻網友。(取材自Instagram)
吳宗憲(左)和木村拓哉意外撞臉，笑翻網友。(取材自Instagram)

台灣資深主持人吳宗憲的女兒吳姍儒被問到有新聞報導木村拓哉撞臉吳宗憲，她聽了忍不住翻白眼，吐槽「怎麼可能會像」，熱來一陣笑聲。

綜合媒體報導，吳宗憲和日本男神木村拓哉的照片在微博掀起熱議，有網友直呼「差點誤認成吳宗憲」。而吳宗憲本人也在臉書趣味回應「有像嗎？只有年齡是一樣的。」

對此，吳姍儒忍不住翻白眼：「他的生日過了，愚人節也過了，怎麼可能會像，這種話不能傳到他耳裡，不然他會每天說自己就是木村拓哉，把新聞刪掉好不好？」

此外，木村拓哉近日迎來48歲生日，他的兩個寶貝女兒心美和光希貼心PO出從未曝光的家庭照，大讚他是「最棒的老爸」，但也感嘆有這麼好的爸爸，很難找老公。

心美和光希遺傳爸媽優良基因，外表出眾亮麗，常常是鎂光燈的焦點。

而老爸生日，兩個女兒罕見曝光家庭照，但照片中卻不見媽媽靜香身影。心美率先發文表示，今天是「最棒的老爸」生日，光希跟著讚木村拓哉是最棒的父親，並寫下「謝謝你總是替全家帶來燦爛的笑聲、照亮我們。我同意其他人說的，有這種爸爸會很難找老公」。

而關於近期不少媒體報導木村拓哉顏值「崩壞」，他本人則是處之泰然：「很多人接受我喜歡我，為什麼我要往回看呢？對那些願意接受我的人來說，太失禮了。」

木村拓哉(右)和兩個寶貝女兒合影。(取材自微博)
木村拓哉(右)和兩個寶貝女兒合影。(取材自微博)

台灣 臉書 微博

上一則

許凱被曝霸凌同學 于正：要讓造謠者付出血一般的代價

下一則

網友留惡評：希望你女兒遇到你這樣的男人 高雲翔怒懟

延伸閱讀

「美國隊長」有孿生兄弟？ 網友驚呼撞臉白登

「美國隊長」有孿生兄弟？ 網友驚呼撞臉白登
木村拓哉拍「教場2」 1場戲罰站3小時

木村拓哉拍「教場2」 1場戲罰站3小時
阿雅返台挺楊丞琳 「我猜」經典重現

阿雅返台挺楊丞琳 「我猜」經典重現
23歲人氣男星肇逃 恐連累木村新劇胎死腹中

23歲人氣男星肇逃 恐連累木村新劇胎死腹中

熱門新聞

葉玉卿（右）與大女兒胡芷欣。（取材自微博）

葉玉卿女兒挺川普遭死亡威脅 喊話別攻擊立場不同的人

2020-11-06 14:39
謝娜將退出「快樂大本營」？有網友點名沈夢辰將是接位人。(取材自微博)

謝娜微博認證露餡 18年「快樂大本營」交棒？

2020-11-09 02:18
影​后珍妮佛勞倫斯在看到媒體宣布白登勝選後，興奮到穿著睡褲、戴上口罩就在波士頓大街上又跑又跳，並把這畫面發布出來。取自推特​

白登勝選 珍妮佛勞倫斯開心到穿睡褲滿街跑

2020-11-08 13:48
兒媳周家蔚（右）曝光洪金寶近況。（取材自微博）

洪金寶暴瘦？ 兒媳澄清：他168斷食剷肉慢慢瘦

2020-11-06 02:27
亨利高汀開心宣布妻子羅愛英已懷孕的好消息。(取材自Instagram)

恭喜！「瘋狂亞洲富豪」亨利高汀與台灣太太要當爸媽

2020-11-06 18:48
「007生死交戰」中會出現不少革命性、讓老粉絲訝異的情節安排。(取材自IMDb)

終於證實！龐德離開後 新的007就是她

2020-11-05 01:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋