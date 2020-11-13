吳宗憲撞臉木村 女酸「愚人節過了」

吳宗憲(左)和木村拓哉意外撞臉，笑翻網友。(取材自Instagram)

台灣 資深主持人吳宗憲的女兒吳姍儒被問到有新聞報導木村拓哉撞臉吳宗憲，她聽了忍不住翻白眼，吐槽「怎麼可能會像」，熱來一陣笑聲。

綜合媒體報導，吳宗憲和日本男神木村拓哉的照片在微博 掀起熱議，有網友直呼「差點誤認成吳宗憲」。而吳宗憲本人也在臉書 趣味回應「有像嗎？只有年齡是一樣的。」

對此，吳姍儒忍不住翻白眼：「他的生日過了，愚人節也過了，怎麼可能會像，這種話不能傳到他耳裡，不然他會每天說自己就是木村拓哉，把新聞刪掉好不好？」

此外，木村拓哉近日迎來48歲生日，他的兩個寶貝女兒心美和光希貼心PO出從未曝光的家庭照，大讚他是「最棒的老爸」，但也感嘆有這麼好的爸爸，很難找老公。

心美和光希遺傳爸媽優良基因，外表出眾亮麗，常常是鎂光燈的焦點。

而老爸生日，兩個女兒罕見曝光家庭照，但照片中卻不見媽媽靜香身影。心美率先發文表示，今天是「最棒的老爸」生日，光希跟著讚木村拓哉是最棒的父親，並寫下「謝謝你總是替全家帶來燦爛的笑聲、照亮我們。我同意其他人說的，有這種爸爸會很難找老公」。

而關於近期不少媒體報導木村拓哉顏值「崩壞」，他本人則是處之泰然：「很多人接受我喜歡我，為什麼我要往回看呢？對那些願意接受我的人來說，太失禮了。」