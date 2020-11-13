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被傳腦死後現身 62歲蔡琴活跳跳

記者王郁惠╱綜合報導
蔡琴現身欣賞大提琴家馬友友演奏會，破除腦死烏龍傳聞。(圖：星世代經紀公司提供)
蔡琴現身欣賞大提琴家馬友友演奏會，破除腦死烏龍傳聞。(圖：星世代經紀公司提供)

蔡琴上個月被傳腦死、成植物人烏龍憾事，她日前現身台北流行音樂中心，欣賞大提琴家馬友友「全球巴哈計畫在台北」演奏會，讓傳聞不攻自破；她除了買票去追星，還訂了一對花籃祝賀，她直呼：「這是我送過最值得的兩個花籃，不但代表了我個人的心，也不小心變成台北歡迎馬友友的心！」

她自認是馬友友的鐵粉，「馬友友迷了30年，工作之餘都聽他的音樂，尤其是長途飛行時，這次是第一次看到他本人！」當晚她坐在二樓前排，忘情向台上示愛「我們愛你」；馬友友雖看不見觀眾，但也敏銳地朝她的發聲處致意「我也愛你們」 ；尾聲時她又示愛「不要忘記我們」，馬友友二度回覆「不會忘記！怎麼會忘記呢？」讓蔡琴笑說：「這是我做過最瘋狂的事了！」

上月蔡琴被烏龍爆料腦中風已成植物人，更剪輯張冠李戴的影片，嚇壞不少她的粉絲，蔡琴和經紀公司向來不予理會。

蔡琴也透露疫情期間難得可以好好休息，不過仍記得每天做200個仰臥起坐和快走30分鐘，空閒則會聽音樂會、哲學課等豐富心靈，生活過的充實又滿足，她打趣說：「如果2021年尚未有疫苗可打，我計畫學習舞蹈！」62歲依舊活力十足。

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