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林柏宏、林哲熹 台北車站驚喜拍片

記者陳建嘉／綜合報導
林哲熹(右)、李沐(左)在「青春弒戀」裡有場戲在台北車站大廳內拍攝，互動火花四射。（圖：齊石提供）
林哲熹(右)、李沐(左)在「青春弒戀」裡有場戲在台北車站大廳內拍攝，互動火花四射。（圖：齊石提供）

台灣金馬名導何蔚庭執導懸疑愛情電影「青春弒戀」日前開拍，該片由林柏宏、林哲熹、李沐、陳庭妮、丁寧、姚愛寗主演，更透過文化部、台北市電影委員會、台鐵協助借到台北車站大廳拍攝，他說：「設定劇情時就鎖定台北車站大廳了，一開始的想法是借用場地可能會很大的困難，沒想到不但借到了，還在拍攝期間獲得旅客民眾的協助，真的很感謝。」

何蔚庭透露「青春弒戀」會有相當多台北街景，包含西門町、萬華一帶的老舊建築。選擇台北車站大廳拍攝的意義深重，何蔚庭導演表示拍攝台北車站前整個劇組戰戰兢兢：「因為劇組知道，能獲得這樣的拍攝機會多麽不容易。」何蔚庭導演認為：「美國有紐約中央車站，台北車站對我們來說就是一個這麼值得拍攝的地方，也是我很想以影像記錄這時代的我們，也讓大家看看台北很美。」

演員對於首次在台北車站拍攝也表達驚喜，林柏宏表示：「這場在台北車站的戲對我來說是整部電影最重的情緒，整個環境給我很多幫助，每顆鏡頭都拍得很美，站在台北車站大廳，真的會讓人很快帶入電影情境。」林哲熹：「我一開始還抱持懷疑，台北車站真的可以拍戲嗎？我沒有聽過有人在台北車站拍戲，現在站在這裡的感覺真的很驚喜，我們終於有這種場景可以拍了，人來人往、頭頂上有陽光灑下來，以前經過都沒有特別留意，這裡的畫面真的美到像童話。」

「青春弒戀」敘述一場發生在台北的青少年隨機殺人案，以寫實的鏡頭、懸疑驚悚的拍攝手法，讓觀眾共同檢視社會上需要集體面對的各種問題。

林柏宏(中)出演電影「青春弒戀」，這是他首次在台北車站拍電影。（圖：齊石提供）
林柏宏(中)出演電影「青春弒戀」，這是他首次在台北車站拍電影。（圖：齊石提供）

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