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張信哲情歌拍成電影 言承旭主演

娛樂新聞組／綜合報導
張信哲金曲拍成電影，找來言承旭(圖)主演。(取材自微博)
張信哲金曲拍成電影，找來言承旭(圖)主演。(取材自微博)

台灣歌手張信哲號稱90年代華語樂壇的情歌王子，他在巔峰期的唱片銷量高達上千萬張，唱紅許多金曲，其中他與劉嘉玲對唱的「有一點動心」是男女對唱情歌的經典之一，如今這首歌變成電影IP拍了愛情輕喜劇，不僅張信哲自己跳下來當出品人，還找來言承旭主演，打算狠炒一波懷舊殺。

鏡週刊報導，10月底在浙江橫店公開的新片預告中，赫然出現一部「有一點動心」，男主角是言承旭，搭檔兩位大陸女星任素汐及戚薇，導演來頭也不小，是周星馳「逃學威龍」電影導演陳嘉上。

原來，言承旭去年在成都拍戲時，因工作人員叫圍觀民眾「滾」，而連累言承旭挨罵，當時他拍的這部電影就是「有一點動心」。該片原名「相親大作戰」，如今搖身一變成為張信哲同名金曲的IP電影，預告也用了「有一點動心」歌曲貫穿，張信哲更掛名出品人。

之前曾有電影集資網站發文，大膽預測「有一點動心」有機會海撈19億元人民幣(約2.88億美元)票房，且聲稱張信哲將會「全身心參與宣傳」，甚至還要重新改編重唱「有一點動心」，來炒作一波「懷舊殺」。

不過電影因為疫情緣故，從原先預定的今年8月上映，延到了明年的5月20日，配合「520表白日」，甜甜蜜蜜的檔期，說不定能因禍得福。　

張信哲金(圖)曲拍成電影，找來言承旭主演。(取材自微博)
張信哲金(圖)曲拍成電影，找來言承旭主演。(取材自微博)

電影 導演 台灣

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