分隔228隔空合體 楊丞琳淚眼對唱李榮浩

楊丞琳透過螢幕和老公李榮浩隔空相望。（記者曾原信/攝影）

楊丞琳「LIKE A STAR」巡演在小巨蛋迎來最終場，老公李榮浩接棒吳青峰、王心凌驚喜「現身」，彼此隔空相聚，她頻望向大螢幕中的老公，眼眶泛淚。會後她在慶功提到自己總彩時泣不成聲，半句都唱不出來，畫面遭工作人員偷拍傳給李榮浩，結果李榮浩回說「哭屁啊」，讓她破涕為笑。

影音來源：聯合影音網

她去年9月與李榮浩登記結婚，今年受疫情 影響分隔兩地，連生日都沒相聚，於7月分離百日之際，她在IG發文「分開太久了」，搭配哭泣表情符號，顯見思念心切。當天是夫妻分隔的第228天，透過出乎意料的合體方式呈現驚喜，李榮浩事先錄製好伴奏影片，「曖昧」一曲在他的伴奏之下更添鼻酸。

最後楊丞琳唱畢暗燈，李榮浩清唱了一句「曖昧讓人受盡委屈」，她說：「今天演唱會沒有嘉賓，只有家人。」並透露李榮浩的確是第3場嘉賓，所以希望他能按計畫出現，「用雲端 連線的方式，他把最帥的電吉他帶給大家。」

她這回重拾唱跳歌手身分，鼓勵大家該懷有一技之長，「真的想做一件事情永遠不嫌晚，包括出櫃。」當她演唱「過敏 」時搭乘2層樓高的Star吊台，拉近和2、3樓觀眾的距離，另為節目規畫了獨一無二的彩蛋，像是「下個轉彎是你嗎」一曲，和「童話公主」的桃粉洋裝均是這場觀眾獨享。

提及首場摔落意外，她在慶功宴上怪罪於自己，「裡面機關比較複雜，沒有任何人不對，是我不知道在急什麼，但沒受傷。」至於被李榮浩形容瘋了，且手臂和腰的關節發炎，她解釋是舊疾，自己並非忍痛登台，不僅吃藥也尋求了物理治療，幽默虧老公是大嘴巴。