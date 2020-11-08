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侯孝賢新片 邀舒淇演河神

記者陳建嘉／綜合報導
侯孝賢罹新片邀舒淇演河神。（取材自Instagram）
侯孝賢罹新片邀舒淇演河神。（取材自Instagram）

知名小說家朱天文近日帶來首部執導電影「願未央」，記錄同為作家的父母親朱西甯、劉慕沙紀錄台灣文學的歷程，並由多年摯友侯孝賢擔任監製，姚宏易攝影，先前侯孝賢傳出罹患帕金森氏症，被朱天文否認，「有媒體說是帕金森氏症，其實不是，記憶的部份也還不到阿茲海默症的程度，應該是老了，記憶力不能算太好」。

朱天文、侯孝賢合作多部電影，朱天文提到侯孝賢就笑稱「他是一個精神象徵，也可說是背後靈的角色」，也感嘆侯孝賢現今已經73歲，認知能力不比當年，她現在更希望侯孝賢繼續工作拍他最愛的電影，「希望他與熟悉的團隊合作，盡量專心拍片，避免出席不必要的公開活動」，也感嘆表示，侯孝賢真的來日無多。

張震、舒淇與侯孝賢團隊合作多次，當時2人有一起去看侯孝賢，其中一部改編自謝海盟的「舒蘭河上」，舒淇看了之後覺得很有興趣，並希望可以演一個會划酒拳的河神，意願頗大。另一劇本希望張震可演出一個亞斯伯格父子的寫實故事，不過張震認為太殘酷，「他們兩個的個性好不一樣，張震天秤座，舒淇牡羊座，張震說太寫實殘酷，要回去想一想，舒淇則立刻說一周後再談」，

「願未央」為「他們在島嶼寫作」最新系列作品，朱天文首次執導，以影像撰寫兩位台灣文壇代表的生命歷程。走訪台灣舊居、遠赴中國探親，豐富的家庭史料及私密的親友訪談，言語間文壇巨擘俯拾即是。在身為作家及女兒的雙重認同中，讓文學的傳承跨越三代，累加而成文學朱家的時代疊影。朱天文透露自己的母親對寫作相當重視，家裡只要有人寫作，其他人就不得打擾，也許是因為這樣，才能孕育出朱天文、朱天心以及朱天衣等優秀作家。

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