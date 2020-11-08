張震嶽為兒改變 話少硬漢裝可愛

張震嶽受邀擔任「500趴」壓軸演唱嘉賓。（記者葉信箓／攝影）

已經有一年沒有發片的台灣 歌手張震嶽，受邀擔任「500趴」壓軸演唱嘉賓，小孩「小谷沐」和孩子的媽也在現場同樂。他提到有兒子後，生活有了改變，「時間上跟小孩相處的滿足感也很大，所以即便原本生活方式犧牲了，但現在也不錯啊，改變是好的，對人生比較完整一點」。

張震嶽在2018年9月升格為人父，他提到小孩越來越大，現在會常帶他出門，「小谷沐」遺傳到爸媽崇尚大自然，現在會拉著張震嶽的手要求要出門，父子早上騎車下午爬山，但張震嶽說現在怕他不見還是會背著。

「我覺得小孩子現在好奇，然後學習力很強，觀察各方面都很強，大家覺得小孩子沒什麼，但他無時無刻都在吸收，我認為要讓他接近大自然，走走看看讓他吸收」張震嶽分享，他屬於話不多的父親，透露偶爾會疊字裝可愛一下，他計畫明年再生一個女兒湊個好字，直說：「下一個生女生的話就完整了。」

張震嶽一連演唱10首歌陪大家度過夜晚，現場宛如個人演唱會。開場「思念是一種病」引來不少粉絲尖叫，最後則唱「自由」讓大家Ｈigh到最高點。

今年才剛以「我是海雅谷慕」入圍 金曲獎歌王的他，何時會再推出下一張專輯？他表示因為現在有了家庭，生活較平淡，創作能量需要慢慢累積，而他的專輯發行速度也較慢，但他一直都有在進行，希望之後能1、2年一張專輯，他說：「現在狀態需要吸收不同經驗，自己別人的故事，想法，整理成歌或旋律，現在生活，平淡穩定，需要靠朋友觀察刺激出來。」