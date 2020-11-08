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王心凌襲胸楊丞琳 摸兩把喊「好性感」

記者王郁惠／綜合報導
楊丞琳嘉賓邀來好友王心凌合體首唱新歌「女孩們」。（圖：環球唱片提供）
楊丞琳嘉賓邀來好友王心凌合體首唱新歌「女孩們」。（圖：環球唱片提供）

楊丞琳出道20周年「LIKE A STAR」世界巡演台北第二場，邀來好友王心凌擔任嘉賓，雙姝首度合體唱跳新歌，王心凌不忘襲胸楊丞琳頻讚「好性感」。楊丞琳也公開小鬼黃鴻升過世前給她最後的語音訊息，演唱會上也留了一個給黃鴻升的座位以紀念好友。

這也是王心凌繼2014年台中國家音樂廳、2018年巡演北京後，第三度擔任楊丞琳的嘉賓，2人台上又是抱抱、又是幫撥頭髮，展現姊妹情，王心凌襲胸讚她是健康的性感，楊丞琳笑回：「不健康的性感要有多點料。」反虧王心凌包太緊，打趣「好險我今天量44.8公斤，不然我不配站在妳旁邊，因為妳太瘦了！」感謝好友在自己出道20年間牢牢在她心裡，王心凌也感性表示：「看到妳在演藝圈還在努力，相互支持、相互扶持，人生很開心有妳這位好姐妹。」

前晚楊丞琳唱完第一首歌轉場時，不慎從8米的高台墜落、跌傷手腳，她也再度重申「來跟大家報告一下，我的安危的部份，我非常的安全、活蹦亂跳，我沒有在撐、或是裝，我原本以為隔天起來會這邊痠、那邊痛，我起來完全沒有，伸懶腰怎麼這麼軟」，也怨新聞標題太聳動，導致她在接受物理治療師放鬆肌肉時，回了超過百通的訊息報平安。

她摔傷消息傳出後，老公李榮浩微博發聲：「得知她摔下台除了擔心之外，還有一些生氣。」怨老婆為了演唱會練舞練到手臂關節、腰關節發炎還不吃藥，幾度認為她瘋了，而疑似楊丞琳的化妝師也在IG PO出李榮浩送的花籃，上頭寫道「妻子：辦完這三場演唱會，趕緊給我回來」，屬名留下「丈夫」，讓粉絲看了笑虧「妳老公在妳後面，他現在很火」。

而楊丞琳另在IG限動分享小鬼送的花籃，上頭寫著「Dearest丞琳，妳一直是最棒的，鴻升」，感謝小鬼的經紀人，代替他送她美麗的花，也在座位放上代表小鬼666的公仔。在演唱「匿名的好友」前，她說：「這首歌其實是跟你們之前，是寫給鴻升的，獻給回到那個星球的黃鴻升。」她談到8月底時，收到黃鴻升的語音訊息，講著「丞琳，我可以厚臉皮跟妳要11月7號三個位子嗎？因為我經紀人的女朋友很喜歡妳」，而這也是黃鴻升過世前給她的最後語音訊息。

楊丞琳「LIKE A STAR」世界巡演第二場，一開場就先向粉絲報平安。（圖：環...
楊丞琳「LIKE A STAR」世界巡演第二場，一開場就先向粉絲報平安。（圖：環球唱片提供）

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