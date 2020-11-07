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發雞湯文也被酸 范瑋琪反嗆…寫錯字糗了

娛樂新聞組／綜合報導
范瑋琪分享看書心得，引來酸民攻擊。（取材自臉書）
范瑋琪分享看書心得，引來酸民攻擊。（取材自臉書）

台灣女星范瑋琪（范范）之前因口罩失言風波，遭網友撻伐，沉寂一段時間，之後她在社群上發一些心靈雞湯文，就時常會被酸民譏諷，日前她分享一本自己看的書，又引來酸民攻擊，對此她氣到回擊，卻因寫錯字又被打臉。

綜合媒體報導，范瑋琪日前在臉書分享一本書「可以善良，但你要有底線不當好人」，並吐露讀書心得：「自我意識愈成熟的人，愈會遠離人群，避免與不必要的人糾纏！硬道理，深刻學習反省中！」由於書名有「好人」等字眼，沒想到就有網友酸「不當好人， 去當中國人好了」。

范瑋琪看到留言，忍不住迎擊：「不要在製造對立了好嗎，世界已經太多的恨了，能不能理性一點？真的，不多酸這句話我覺得你也不會少一塊肉呀！何必呢！」

據報導，不料，范瑋琪的回應引來更多酸民，有網友糾出她寫錯字，把「再」打成「在」，結果又出現一堆負評。不過，仍有許多粉絲應援，留下溫暖的文字替范瑋琪打氣。

之後，范瑋琪再度發文：「我想學會釋懷，卻先學會了耿耿於懷…」，似乎道出心中無奈。

據了解，范瑋琪過去形象正面，近年來卻爆出負面新聞，從假學歷、爆料閨密梁靜茹離婚等，一直到年初的不慎發言，變得越來越容易招來黑粉，對此老公黑人出面護航，指范瑋琪太過善良，才會淪為網友欺負的對象。

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