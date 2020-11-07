我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

楊丞琳開唱墜高台 李榮浩又心疼又生氣：她已經瘋了

記者王郁惠／綜合報導
藝人楊丞琳（中）在台北小巨蛋舉辦演唱會。（記者許正宏／攝影）
藝人楊丞琳（中）在台北小巨蛋舉辦演唱會。（記者許正宏／攝影）

台灣藝人楊丞琳迎接出道20周年，一連三天在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」世界巡演，沒想到才唱完第一首就發生墜落高台意外，老公李榮浩在微博發聲：「得知她摔下台，除了擔心之外，還有一些生氣。」

楊丞琳以一頭粉髮搭配球鞋馬甲，開場在宛如魔術方塊的三層轉動舞台現身，與十名男舞者在兩層樓高的舞台上唱跳新歌三連發，沒想到才唱完第一首就不慎踩空，從八米高台跌落一樓，手腳都紅腫受傷，好在工作人員第一時間接住她。

楊丞琳首場邀來好友青峰擔任嘉賓，兩人美聲合唱「青春住了誰」，青峰表示這次是最後當別人的嘉賓，「用妳來封我的嘉賓，已經拒絕五個了，今天就是我嘉賓巡迴最終場」，青峰唱完轉身下台時接棒楊丞琳，不慎跌倒發出驚呼，事後青峰打趣：「沒有，那個就是一個華麗的轉身。」

李榮浩談到楊丞琳為了籌辦這次演唱會，練舞練到手臂關節、腰關節發炎還不吃藥，一度痛到手抬不起來，讓他忍不住念：「有幾度我覺得她已經瘋了！」晚間楊丞琳開唱，李榮浩連線觀看，得知楊丞琳摔下台，慶幸有人接住她、只受皮外傷。

楊丞琳開唱摔傷，李榮浩除了擔心之外，還有一些生氣。（取材自微博）
楊丞琳開唱摔傷，李榮浩除了擔心之外，還有一些生氣。（取材自微博）

看到演出視頻，李榮浩寫道：「看著跳舞的她，我意識到她早已經忘了自己，內外都受傷的事情了，那些生理上的疼痛根本不會影響到她，大半年的練習都要完美的表演出來了，我替她覺得開心。」雖無法到台下觀看力挺老婆，但他也隔空灑糖稱讚：「妳的演唱會真的厲害！」

楊丞琳開唱第一首就摔傷，小腿紅腫疑似瘀青。（記者許正宏／攝影）
楊丞琳開唱第一首就摔傷，小腿紅腫疑似瘀青。（記者許正宏／攝影）

台灣 微博

上一則

與籃球巨星杜蘭特約會 愛黛兒爆新戀情？

下一則

涉家暴被逼退！ 強尼戴普辭演邪惡巫師

延伸閱讀

楊丞琳20周年演唱會開場第一首就踩空 墜高台傷手腳

楊丞琳20周年演唱會開場第一首就踩空 墜高台傷手腳

阿雅返台挺楊丞琳 「我猜」經典重現

阿雅返台挺楊丞琳 「我猜」經典重現
大長腿被拍成「五五身」 李榮浩：這還算人嗎

大長腿被拍成「五五身」 李榮浩：這還算人嗎
楊丞琳一周不洗頭​ 抱怨「反正沒枕邊人」

楊丞琳一周不洗頭​ 抱怨「反正沒枕邊人」

熱門新聞

古天樂被指親民又有禮，很和善。（取材自微博）

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

2020-10-30 03:39
鞠婧禕主演的古裝劇「如意芳霏」被發現鞠婧禕的鼻子會透光。（取材自微博）

鞠婧禕鼻子又透光 「正面、側面都發亮！」

2020-11-01 01:25
妮可波特拉斯基湖邊倩影，被歐美媒體形容「神情帶著憂傷」。圖／摘自Instagram

被布萊德彼特分手 德國辣模打破沉默：繼續再撐一下…

2020-10-31 16:20
林青霞近照曝光，狀態很好的她被網友稱讚是「不老女神」。(取材自微博)

林青霞新書爆料…曾拍3張裸照送他

2020-11-02 02:27
基努李維與女友亞莉珊卓葛蘭特的戀情不受外界影響。(Getty Images)

基努李維愛正濃！安妮絲頓裝笑顏？

2020-10-29 03:19
張毅。取材自臉書

執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲

2020-10-31 22:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄
選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票

選情逆轉差距甚微 喬治亞州宣布重新計票
快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂

快看世界／關鍵州重新計票法各不同 2分鐘看懂
川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇

川普恐輸亞利桑那票倉 遭評馬侃在天之靈復仇