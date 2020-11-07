楊丞琳開唱墜高台 李榮浩又心疼又生氣：她已經瘋了

藝人楊丞琳（中）在台北小巨蛋舉辦演唱會。（記者許正宏／攝影）

台灣 藝人楊丞琳迎接出道20周年，一連三天在台北小巨蛋舉辦「LIKE A STAR」世界巡演，沒想到才唱完第一首就發生墜落高台意外，老公李榮浩在微博 發聲：「得知她摔下台，除了擔心之外，還有一些生氣。」

楊丞琳以一頭粉髮搭配球鞋馬甲，開場在宛如魔術方塊的三層轉動舞台現身，與十名男舞者在兩層樓高的舞台上唱跳新歌三連發，沒想到才唱完第一首就不慎踩空，從八米高台跌落一樓，手腳都紅腫受傷，好在工作人員第一時間接住她。

楊丞琳首場邀來好友青峰擔任嘉賓，兩人美聲合唱「青春住了誰」，青峰表示這次是最後當別人的嘉賓，「用妳來封我的嘉賓，已經拒絕五個了，今天就是我嘉賓巡迴最終場」，青峰唱完轉身下台時接棒楊丞琳，不慎跌倒發出驚呼，事後青峰打趣：「沒有，那個就是一個華麗的轉身。」

李榮浩談到楊丞琳為了籌辦這次演唱會，練舞練到手臂關節、腰關節發炎還不吃藥，一度痛到手抬不起來，讓他忍不住念：「有幾度我覺得她已經瘋了！」晚間楊丞琳開唱，李榮浩連線觀看，得知楊丞琳摔下台，慶幸有人接住她、只受皮外傷。

楊丞琳開唱摔傷，李榮浩除了擔心之外，還有一些生氣。（取材自微博）

看到演出視頻，李榮浩寫道：「看著跳舞的她，我意識到她早已經忘了自己，內外都受傷的事情了，那些生理上的疼痛根本不會影響到她，大半年的練習都要完美的表演出來了，我替她覺得開心。」雖無法到台下觀看力挺老婆，但他也隔空灑糖稱讚：「妳的演唱會真的厲害！」