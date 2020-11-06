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小S戶外開講 大S暗中操盤

記者葉君遠／綜合報導
大S（右）與小S之前曾合作「我們是真正的朋友」。（圖：WeTV提供）
大S（右）與小S之前曾合作「我們是真正的朋友」。（圖：WeTV提供）

台灣女藝人徐熙娣（小S）新節目「熙娣想聊」月底開錄，幕後製作人就是姊姊徐熙媛（大S），內容走非常隨性的訪問，不定點、不定時，而且對象幾乎不是藝人，這是小S第一個全外景節目，大S深知妹妹在棚內是女王，走出去就變客氣有禮的豎子（意指孬），如何走出冷氣房放大膽子去挑戰不同行業，是她該面對的最新功課。

小S和蔡康永在「真相吧！花花萬物」3月播完蕭敬騰認愛經紀人後喊卡。這半年她靜極思動，跟大S討論後，發現彼此有許多想法，於是由大S打給「花花萬物」製作人陳彥銘，談妥就開始執行，大S和陳彥銘雙掛製作人。陳彥銘說，已向許多人、單位發出採訪邀約，月底出外景，「現在做節目要反向操作，我們先把內容錄好，再去找平台播出，這東西才符合藝人喜好，而不是電視台要我們坐在棚內錄他們要的東西。」

「熙娣想聊」不僅是小S第一次出外景，也是大S第一次當製作人，姊妹倆都貢獻了人生第一回。想訪問的人都顛覆思考，陳彥銘說，「例如她看到一個活躍的政治人物，覺得有趣，丟出來我就展開邀約，訪問的地方可能在一個咖啡館、或車上，基本上，這節目找的都不會是藝人。」姊妹倆會不會一起入鏡？「不一定，大S的重心在帶小孩，她出腦子就可以了，一開始製作費當然比攝影棚內低，但做出規格，找到平台後，我們再增加預算。」

台灣 蕭敬騰 預算

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