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王力宏和川普同登CNN 「一看標題險噴飯」

娛樂新聞組／綜合報導
王力宏（下）照片遭到盜用，意外跟川普「同框」。（取材自CNN.com）
王力宏（下）照片遭到盜用，意外跟川普「同框」。（取材自CNN.com）

全球關注的美國總統大選沸沸揚揚，「金曲歌王」王力宏竟和美國總統川普（Donald Trump）意外「同框」，登上CNN （美國有線電視新聞網）的首頁，乍看像是新聞訪問，英文標題寫著：「想愛了嗎？單身熟男就在這！」王力宏獲知當下哭笑不得，轉發到個人IG並標註CNN發文：「你的廣告最近讓我覺得有點奇怪！」

據了解，王力宏近期並未接受CNN訪問，經查原來是遭「盜圖」，被交友網當成廣告攬客。王力宏表示自己正在吃飯，卻意外看見自己登上CNN首頁，而且英文標題寫著：「 Are You Looking For Love？Find Mature Singles Now！（想愛了嗎？單身熟男就在這）」讓他差點噴飯。他只得在個人社群頁面抗議澄清。

網友對CNN廣告相當熱烈，紛紛上網發表像是「都怪我王太帥了」、「那是你單身時的照片沒錯啦」等等，還有人直呼要趕快註冊帳號，但不少人建議他可以提告，捍衛權利。

對於肖像遭盜用，王力宏感受啼笑皆非，表示全球華人都知道自己有妻小，這篇廣告沒有說服力，好友潘瑋柏則在他的發文留下3個哭笑不得與火焰的表情符號，王力宏回嗆：「別笑喔，你可能會是下一個！」

美國總統大選 社群 華人

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