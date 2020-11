王力宏和川普同登CNN 「一看標題險噴飯」

王力宏(下)照片遭到盜用,意外跟川普「同框」。(取材自CNN.com)

全球關注的美國總統大選 沸沸揚揚,「金曲歌王」王力宏竟和美國總統川普(Donald Trump)意外「同框」,登上CNN (美國有線電視新聞網)的首頁,乍看像是新聞訪問,英文標題寫著:「想愛了嗎?單身熟男就在這!」王力宏獲知當下哭笑不得,轉發到個人IG並標註CNN發文:「你的廣告最近讓我覺得有點奇怪!」

據了解,王力宏近期並未接受CNN訪問,經查原來是遭「盜圖」,被交友網當成廣告攬客。王力宏表示自己正在吃飯,卻意外看見自己登上CNN首頁,而且英文標題寫著:「 Are You Looking For Love?Find Mature Singles Now!(想愛了嗎?單身熟男就在這)」讓他差點噴飯。他只得在個人社群 頁面抗議澄清。

網友對CNN廣告相當熱烈,紛紛上網發表像是「都怪我王太帥了」、「那是你單身時的照片沒錯啦」等等,還有人直呼要趕快註冊帳號,但不少人建議他可以提告,捍衛權利。

對於肖像遭盜用,王力宏感受啼笑皆非,表示全球華人 都知道自己有妻小,這篇廣告沒有說服力,好友潘瑋柏則在他的發文留下3個哭笑不得與火焰的表情符號,王力宏回嗆:「別笑喔,你可能會是下一個!」