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離婚1年爆新歡！梁靜茹熱吻總裁 甜蜜過夜

記者林士傑／綜合報導
梁靜茹日前才透露有約會對象，就被拍到甜蜜約會。（圖：天熹娛樂提供）
梁靜茹日前才透露有約會對象，就被拍到甜蜜約會。（圖：天熹娛樂提供）

42歲「情歌天后」梁靜茹去年跟知名紅酒商趙元同結束9年婚姻，日前在演唱會記者會上透露私下去拜了月老，且成效不錯，身旁已有約會對象，她口中的對象現被起底，原來是身兼「畢加索國際企業股份有限公司」總裁、「上海派黎思管理諮詢公司」總裁、「保羅塞尚家族基金會」亞洲代表跟「美國國家插畫博物館」董事等的林達光。

據「時報周刊」報導，梁靜茹上月底結束演唱會記者會後，趕往餐廳和林達光一同用餐，席間他貼心替她舀湯，邊喝酒邊用餐的兩人談笑風生，好不浪漫。後來他駕車載著她前往設在基隆的餐廳過夜，隔日互擁欣賞海景，情意催化之下忍不住在港邊甜蜜接吻，而如梁靜茹所言「對象會先讓朋友看一眼」，上個月底林達光就和她與她的好友一同用餐，看來已通過友人的「檢驗」。

而事業做很大的林達光移民美國多年，1990年時回到台灣創辦畢加索國際企業股份有限公司，2002年西進中國發展，還和房地產公司合作推出豪宅，不過他4年前曾因違法開船出海，被基隆市產發處開罰。

牽手霍建華 林心如破婚變

另外，近日婚變傳聞不斷的霍建華與林心如，日前參加陶子的生日宴，雖然陶子事後在社群上分享的照片，只見到霍建華，未見林心如身影，不過據「鏡週刊」報導，兩人還是有合體參加生日宴。

宴會結束後兩人搭車離去，回到住處時先下車的霍建華看起來步履不穩，林心如隨後就上前挽著霍建華的手臂，將他一路牽回家，這模樣似乎可以打破外界婚變傳聞。

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