侯孝賢罹帕金森氏症？ 好友澄清「沒這個毛病」

侯孝賢近來身體不佳，有傳聞他罹患帕金森氏症。(取材自微博)

73歲知名導演 侯孝賢以「悲情城市」、「刺客聶隱娘」等多部電影 享譽國際，今年更獲頒金馬獎「終身成就獎」，但頒獎前夕卻驚傳侯導罹患帕金森氏症，他的好友、知名剪接師廖慶松替他澄清「他很健康，沒這個毛病。」

台北中國 時報報導，侯孝賢2010年就因突發急性盲腸炎，動手術割掉盲腸，去年曾因腸胃問題缺席活動，電影圈近來再傳他的健康狀況亮紅燈。

據傳兩年前曾有中國導演赴台做電影後製，當時透過廖慶松牽線與侯導見面，但因侯導身體狀況不佳而取消；前不久也傳侯導甚至不記得中國導演好友田壯壯，加上他比過往瘦了許多，讓不少圈內好友、粉絲擔憂。

對此，廖慶松代為澄清，表示侯孝賢「很健康，沒這個毛病」，開玩笑稱「我們到了這個年紀，人名都會記不清楚」，提醒一下就會想起來；並透露侯孝賢最近忙著寫劇本，廖慶松還催促對方寫快一點，想再次合作。

金馬執委會表示，侯孝賢將照學院往年慣例，確定會出席18日的結業典禮，並親自頒發證書給學員，21日也會出席金馬獎典禮，可見侯孝賢的工作依然持續滿檔。

金馬執委會表示，侯孝賢在接獲通知時的第一反應竟然是要把獎金捐給金馬獎，工作人員感動之餘，不忘提醒侯導「這是沒有獎金的」。對於獲得終身成就獎，他表示：「我喜歡電影，我拍電影，這就是我的信念。」