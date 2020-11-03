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林心如甩婚變傳聞 戴婚戒拍宣傳片

娛樂新聞組／綜合報導
林心如日前拍宣傳片，手戴婚戒，似用行動打破婚變傳聞。（視頻截圖）
林心如日前拍宣傳片，手戴婚戒，似用行動打破婚變傳聞。（視頻截圖）

近日屢傳與老公霍建華鬧不合的林心如，除了被媒體拍到疑似夫妻在街頭起口角，之後林心如被發現悄悄在社交平台刪掉跟霍建華的恩愛合照，婚變傳聞甚囂塵上。但林心如日前為新戲拍宣傳片，片中的她左手無名指仍戴上婚戒，似用行動打破婚變傳聞。

日前陶晶瑩在社交網貼出生日聚會照片，其中一張是她的丈夫李李仁、霍建華及修杰楷的合照，三人夫露出開心笑容，但因未見林心如身影，再次引起網友議論；有眼尖網友發現林心如早已按讚這張合照。林心如日前為新戲拍宣傳片，片中的她左手無名指仍戴上婚戒，似要打破婚變傳聞。

鏡周刊報導，再多的八卦傳聞也阻擋不了林心如做公益的腳步，她在擔任「分享 愛無限」公益大使期間，特地走訪台灣盲人重建院，學習如何在生活中引導視障朋友。

林心如為TVBS信望愛永續基金會所創的「分享 愛無限」募款活動，擔任愛無限公益大使。除了拍攝廣告和形象照，近日她還走訪台灣盲人重建院，跟著老師一起進行「定向行動訓練」，學習如何從日常生活中協助引導視障朋友。第一次體驗手捏把杯的林心如覺得十分有趣，做起來超有成就感。

在盲人重建院老師的教導下，林心如也學習引導視障者安全行走的方法（人導法），她表示，大家其實常在路上會看到視障朋友，會想說需不需要幫助他們，「但其實在想幫忙的同時，很多時候我們可能不知道該怎麼幫起，才不會去驚動到他們。」透過「觀、問、碰、引、述」的簡單口訣，林心如了解要先觀察周邊視障朋友，再詢問其是否有需求，讓她直喊「真的滿受用的！」

林心如。（本報資料照片）
林心如。（本報資料照片）

林心如 台灣 八卦

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