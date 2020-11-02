阿雅返台挺楊丞琳 「我猜」經典重現

阿雅(左起)、楊丞琳與吳宗憲重現當年「我猜我猜我猜猜猜」節目情景。（圖：EMI提供）

出道20年的台灣 藝人楊丞琳，在新歌「像是一顆星星」中，集結解散18年的「4 in Love」於MV再度合體。同時也邀人在美國 的阿雅返台，與吳宗憲一起重現「我猜我猜我猜猜猜」節目場景。

2000年，楊丞琳先以「4 in Love」女團出道，但第一張專輯反應不佳，讓她們非常沮喪；2001年，楊丞琳輾轉參加偶像劇「流星花園」演出，終因「小優」一角打開知名度，間接唱響4 in Love第二張專輯主打歌「一千零一個願望」。新歌MV導演 陳奕仁也以一鏡到底的拍攝手法，回顧楊丞琳20年精采的星夢旅程。

2002年，楊丞琳開始加入「我猜我猜我猜猜猜」節目，導演也神復刻當年節目場景，楊丞琳更親自邀請主持前輩吳宗憲與柳翰雅一同演出，三人重現當年楊丞琳最後一集錄影造形，由憲哥幫她戴上學士帽象徵她從節目畢業，意外逼出憲哥老淚。

楊丞琳透露早從13歲參加「超級新人王」節目開始，憲哥就一直很照顧她，除了常在節目中陪她裝可愛、幫她打歌，這次還一口答應入鏡。憲哥表示，「聽到丞琳最重要的20年，也是我們的事，一定要全力以赴！」

人在美國的阿雅則先返台進行隔離。阿雅表示，「20年耶！感覺是一晃眼，但對於一個人在成長與改變太重要了。」

楊丞琳感謝地對著兩人說：「你們好重要，都是我的恩人！」