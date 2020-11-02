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仔仔隔9年演台劇 晚出早歸作息全打亂

記者杜沛學／綜合報導
周渝民(右)、李銘順兩位金鐘視帝合作演出「追凶者」。（圖：愛奇藝海外站提供）
周渝民(右)、李銘順兩位金鐘視帝合作演出「追凶者」。（圖：愛奇藝海外站提供）

台灣藝人「仔仔」周渝民相隔九年再度回歸台劇的作品「追凶者」近日開拍，他與大馬演員李銘順等出席開鏡儀式，提到回歸台劇，他期待「新元素」生成。不過看到演出時間表，幾乎都是翻班夜戲居多，笑說得從規律作息調整成「晚出早歸」的演員生活。

周渝民上一部在台戲劇作品是「回家」，於2011年拍攝、隔年播出，並讓他在2013年如願抱回金鐘視帝寶座。隨後他大多在大陸演出古裝劇，包括「櫃中美人」、「烈火如歌」、「大宋宮詞」等戲，成了「古裝美男」，但也已兩年沒有新劇播出。

這次在「追」劇中，周渝民飾演為棄警從法的犯罪心理剖繪專家，為了這個善於洞察人性，深入現場抽絲剝繭的角色，開拍前特別學習法律及犯罪心理剖繪課程，不管是眼神情感或肢體表現上皆更能貼合人物性格。

另一位金鐘視帝李銘順在「追」劇飾演重情重義、果決有擔當的警隊隊長，為拍攝工作，住大馬的他將在台灣停留三個多月。

李銘順坦言對這次邀約很訝異，覺得導演冒險找他演出警隊隊長的角色「心臟非常強大」，因他上一次演出警察的角色，是剛入行的前3年，這次看到劇本全是動作戲，不過他只有快跑的份，練習快跑40多年，現在剛好可以派上用場。他也形容，劇中這群刑偵隊應該是很愛耍帥但有點廢的警隊。

台灣 台劇 警察

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