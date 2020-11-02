李淑楨離婚又結婚 老公是圈外華人

以電影「魯冰花」走紅的女星李淑楨驚爆離婚又結婚。 （取材自臉書）

以電影 「魯冰花」中的古茶妹童星一角走紅的台灣 女星李淑楨，當年賺人熱淚的演出勇奪金馬獎最佳女配角，但近日演藝圈盛傳她已和任職電視台的老公黃崇家離婚。李淑楨透過經紀人證實已和黃崇家離婚多年，但更驚爆的是李淑楨早於去年又再婚，對方還是外國籍的圈外華人 ，目前婚姻幸福。

對離婚又結婚，李淑楨經紀人說：「我們沒有想隱瞞，是根本沒有人問，且淑楨就是好好地拍戲，也沒有甚麼新聞價值，所以也沒多提。」

李淑楨的前夫黃崇家是吳念真的得意門生，也是製作人，兩人在2004年結婚，當初非常低調，直到懷孕後才曝光。李淑楨當時曾說：「跟老公是先認識三、四年，正式交往不到一年。」兩人是因為潛水擦出愛的火花。

不過兩人已在2014年前後離婚，兩人育有一15歲的女兒，離婚後歸爸爸。但李的經紀人透露，兩人離婚沒有特殊原因，就是感情變淡，雙方和平分手，離婚後仍保持良好互動。

但驚爆的是，李淑楨在一年多前又再婚，對方是她在國外旅行時認識的。

李淑楨離婚其實已有端倪，她在2014年時曾在6月中「拋家棄子」，撇下老公和９歲女兒，獨遊歐洲17天。

李淑楨4歲開始拍片，台大社工系畢業的她人生長達30幾年的光陰，就在攝影棚與水銀燈下度過，在拍過無數作品後，包括「阿扁與阿珍」、「魯冰花」、「桂花巷」、「海灘的一天」等上百部電視與電影，她也是作家，推出兩本創作，因為演技精湛，這些年雖沒在新聞媒體上曝光，但仍戲約不斷。