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林青霞新書爆料…曾拍3張裸照送他

娛樂新聞組／綜合報導
林青霞近照曝光，狀態很好的她被網友稱讚是「不老女神」。(取材自微博)
林青霞近照曝光，狀態很好的她被網友稱讚是「不老女神」。(取材自微博)

台灣知名影星林青霞11月3日迎來66歲生日，她也在這天發表新書《鏡前鏡後》，這本書不僅記錄與好友施南生和已故歌后李菁的故事，更大爆電影美術指導兼服裝設計師張叔平曾被她的三張全裸照嚇跑。

此前，林青霞已出版過《窗裏窗外》、《雲去雲來》兩本書，撰述與故友張國榮、鄧麗君相處的故事。

據鏡週刊引述港媒報導，林青霞在書中大爆張叔平的料。張叔平是林青霞最親近的男友人，當年婚房與60歲時富商老公邢李㷧送給她的房子，皆由張叔平裝修設計。

某次林青霞在香港拍戲時，張叔平跑去找林青霞，沒想到林青霞突然拿出三張「自拍照」給他看，讓張叔平當場嚇壞，驚惶逃走。多年後林青霞再問起張叔平此事，她還打趣問張叔平「當時為何要走？怕我色誘你？」張叔平則表示已經「忘記了」。原來，那三張照片其實是「三點全裸照」。

林青霞也回憶，18歲第一次遇見李菁時，對方是當紅影星，自己完全不敢看她。李菁晚年財務陷入困境，2018年2月在家中暴斃，在她逝世前，林青霞還曾跟她見面，拿紅包給她，希望幫助她解決問題，未料10日後就傳來李菁猝死的噩耗。

此外，有網友日前曬出林青霞登山的照片。只見林青霞與友人在山林間漫步，神采奕奕，兩人有說有笑。當天，林青霞穿著一身黑衣黑褲，清爽幹練的短髮和標誌性的笑容，顯現絕佳氣質。網友看了紛紛讚歎：真不愧是不老女神！

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