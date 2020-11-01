許光漢慶生許買車願望 Selina在玉山飆淚切蛋糕

許光漢迎接30歲，想買車作為自己的生日禮物。（圖：何樂音樂提供）

藝人過生日向來是粉絲最重視的事，31日是許光漢31歲生日，同事在他拍攝新歌MV時，為他驚喜慶生，他許願：「希望2020大家平安度過，疫情 趕快過去。」而Selina則在這天成功登頂玉山過39歲生日，在田馥甄與任容萱等的陪伴下，Selina感動落淚。

男神許光漢推出新歌「別再想見我」，上架24小時奪下新歌即時榜第一名，得知喜訊搞笑說：「運氣好！」許光漢預計明年將推出完整專輯，他表示：「會試著從唱歌中找到樂趣。未來也想嘗試更多新的唱法。」他並感謝為他詞曲創作新歌的金曲歌后戴佩妮，「她其實滿嚴格的，不會因為我是新人才開始唱歌就放任，這次錄音讓我對唱歌有新的感受」。

問到對「奔3」的而立之年有何體悟？他表示：「其實對於數字沒有特別感覺，希望自己到了這個階段，應該要更有能力照顧自己、也照顧別人。」至於買什麼生日禮物犒賞自己？他表示想買人生的第一部車；而演唱實力獲得肯定，近期商演、跨年邀約不斷，問到粉絲們何時可以聽到本尊現場開口唱歌？他笑著否認：「暫時沒有！」

Selina（任家萱）在39歲生日這天成功登頂玉山。她透露行前雖做足功課，也加強心肺攀爬的特訓，在最後0.8公里手腳並用、或趴或坐、像猴子像嬰兒般地前進，「爬到懷疑人生」，但第一眼看到玉山主峰就紅了眼眶，攻頂時看到精心布置的蛋糕香檳時，她直呼「我是老天眷顧眾人疼愛的女子，姊妹陪練陪爬只為了圓我的夢，好友聯繫策畫只為了給我驚喜！」

她以上山4小時、下山2小時45分鐘，完成人生首次百岳攻頂，她分享嚮導信哥說「沒有辛苦過程，就沒有驕傲分享！」、「爬山不是認識山，是認識自己！」等金句，感性表示：「謝謝玉山前鋒的偉大與包容，我才能在此刻驕傲地說，我又更認識自己了。」