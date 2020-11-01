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李李仁除毛當妖嬌女 護膝當寶貝套用

記者黃保慧／綜合報導
李李仁為拍攝「迷失安狄」扮演變性人減重。（圖：高雄電影節提供）
李李仁為拍攝「迷失安狄」扮演變性人減重。（圖：高雄電影節提供）

演員李李仁在電影「迷失安狄」裡首度挑戰變性人角色，片中他全裸登場，只靠著「寶貝套」遮第3點；但他表示，劇組原本準備的太小，自己跑遍馬來西亞吉隆坡的體育用品店找「護膝」，認為這樣的尺寸才足以遮擋重要部位。

李李仁在這部片犧牲不小，自主買了女性專用的除毛刀，蹲在浴室將小鏡子置放在兩腿間的位置，透過鏡子除肛毛，就連背部、屁股也不馬虎，徹底遮瑕，更被劇組帶去蜜蠟除毛、修指甲。

在體態上，為成為角色美麗妖嬌的樣子，178公分的李李仁靠著少吃多運動，2周就成功減7公斤，2個月瘦14公斤。他還要花5個小時戴假髮、化濃妝，以整身女裝拍攝超過15小時，他說每次將假髮拿下就會發出如「高潮」般的舒爽聲，同時體會到：「當女生真的好辛苦。」

24歲素人張雅玲以電影「迷走廣州」在台北電影獎入圍影后，再叩關金馬女配，她坦言將以粉絲心情參加金馬獎，最想和以「男兒王」入圍影帝的李國煌合照。

她的光環還沒體現在工作量上，但粉絲人數明顯增加，提到一次和老公在外吃飯，更有粉絲當面嗆聲：「要不是你娶走，我就把她追走。」讓她受寵若驚。

李李仁每天上戲前花5小時化妝戴假髮，犧牲不小。（圖：高雄電影節提供）
李李仁每天上戲前花5小時化妝戴假髮，犧牲不小。（圖：高雄電影節提供）

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