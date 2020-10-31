韓瑜爆投資失利欠債 「有人打來要借我錢」

八點檔當家花旦韓瑜捲入欠地下錢莊巨債傳聞，十分無奈澄清。（取材自Instagram）

台灣 八點檔當家花旦韓瑜傳出因投資 失利向地下錢莊借錢，債務高達2000萬台幣（約69.9萬美元 ）以上，甚至消息已傳到電視台耳中，恐影響韓瑜目前正在拍攝的「天之驕女」。不過韓瑜受訪時則一概否認，表示純是子虛烏有的情事。

韓瑜目前在「天之驕女」中飾演黃少祺的老婆，戲分十分吃重，但近來傳出她欠下鉅款，親自到地下錢莊借錢；消息一路傳到電視台，甚至她身邊親近的藝人朋友、攝影師都聽聞此事，令人擔心真有黑衣人到電視台站台逼債；韓瑜因此不得不出面作出澄清，擔心外界有人冒用她本人的名義向地下錢莊借錢。

韓瑜表示，陸續聽到身邊藝人好友詢問她是否需錢救急，還有不少圈外金融圈打聽要她的本人電話，希望能借錢給她，才驚覺事態嚴重，決定澄清：「我聽到的時候真的嚇一大跳，很害怕，怎麼會有這種事情？太離譜了，而且一家就500萬（台幣）起跳，我從來沒跟外面地下錢莊借過錢，也沒有投資失利這回事，我的理財方式很單純，就是賺來的錢都放在銀行定存，怎麼可能會去欠錢？」

韓瑜說：「我平時的花費除了為戲置裝、買包，沒有額外的開銷，生活都是夠用，也從沒亂投資。」她請外界不要再以訛傳訛，也懷疑有人用她的名字在外為非作歹，她將請經紀公司代為查詢，不排除提告。