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與李心潔姐弟戀 柯震東嚇到「恐慌症發作」

記者陳建嘉／綜合報導
柯震東(左起)、李心潔以及李康生主演新片「鱷魚」正式開鏡。（圖：滿滿額提供）
柯震東(左起)、李心潔以及李康生主演新片「鱷魚」正式開鏡。（圖：滿滿額提供）

李心潔、柯震東及李康生主演愛情電影「鱷魚」日前開鏡，該片由「下半場」獲得台北電影節最佳攝影獎的陳大璞執導，甫開拍就話題性十足。柯震東在片中與李心潔談姐弟戀，緊張到「恐慌症發作」，「要跟兩位金馬影帝和影后一同拍戲，真的壓力超大」。

三人首度正式合作，柯震東還被工作人員爆料，私底下頻問其他熟識的人，「李心潔會不會很凶？演不好會不會被罵？」等到見到影后本人，才感受到對方的溫暖。李心潔笑著形容姐弟戀為「此次演出最大的挑戰」，自認很少演愛情片的她，害羞說覺得柯震東就像個可愛的男孩，先前雖然也有跟弟弟輩的演員演過感情戲，但柯震東是目前碰過年紀最小的。

這次李心潔在「鱷魚」得下田務農，卻也自得其樂，「農婦」造型讓她覺得新奇，尤其有些歲月感的舊斗笠特別讓她愛不釋手：「真的很可愛啊！感覺就很適合我。」

此外，對台灣虱目魚湯讚不絕口的李心潔，電影開拍前還不忘許願：「希望高雄有很多美食，每次工作很累只要有好吃的就會很快恢復精神。」三人中對高雄最為熟悉的李康生推薦二人可以到西子灣或旗津坐船、吃海產，柯震東還小聲的虧李康生：「這些好像Google得到」，引起現場一陣爆笑。

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