袁惟仁姊轟不聞問 陸元琪兒女有話說

袁惟仁近來又陷昏迷。(本報資料照片)

台灣 資深音樂人袁惟仁（小胖老師）日前因為再次跌倒而送醫，目前昏迷指數 從入院的3進步到6~7，而他的大姊袁藹玲日前在臉書發文，痛斥袁惟仁的一雙兒女「寡廉鮮恥」。

袁惟仁昏迷的消息傳出，一雙兒女也分別在IG上做出回應，但袁大姊卻突然發文寫道：「他病了兩年，他的二姊寸步不離的照顧他兩年，這不稀奇。稀奇的是他並非無子無女，但他百般疼愛的兒子女兒卻可以對這個不能照顧自己的父親不聞不問。」透露一周前二姊與媽媽主動聯絡袁惟仁的一雙兒女，「事情發生多日，也不見他的孩子來探望他」，卻不時對外界吐露對父親的思念，痛斥他們「寡廉鮮恥」。

據悉，在袁惟仁與陸元琪離婚後，兩個家庭理念不同，大姊袁藹玲住英國 ，很多事不如台灣兩個家庭清楚，這回來罵小孩寡廉鮮恥，陸元琪不願再做回應；但過去陸元琪曾在直播中說，女兒袁融跟爸爸視訊多次，沒去探望是因為袁惟仁那方後來搬家了，新地址沒給小孩。

袁融發文澄清，透露去年2月爸爸轉到普通病房，前去醫院探望遭奶奶拒絕透露病房號碼，之後袁惟仁轉院至台東休養，親子斷了音訊，直到今年7月才與二姑姑聯絡上，之後便常與爸爸視訊、關心，也喊話「只希望大人之間的糾紛，別影響到我們父子父女間」。