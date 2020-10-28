任家萱不急著談戀愛 39歲許願登百岳

任家萱提前慶祝39歲生日。（圖：任真美好提供）

台灣 藝人任家萱（Selina）日前辦露營野餐替新歌「四季」造勢，時逢39歲生日前夕，同仁驚喜送上生日蛋糕，她許下百岳初體驗順利、爸媽身體健康的願望，然而感情空窗四年多，會不會想談戀愛？她說沒有急迫性的要談戀愛，周遭也沒人示好，連爬山都沒豔遇，笑說：「周遭都是退休 的哥哥、姐姐。」

她去年許下攻頂玉山的願望，無奈抽籤屢屢失敗，近日要爬同屬百岳之一的玉山前峰，細數爬山資歷後自曝只有兩周，聊起從中獲得的收穫？她說得到很多學問，「對山充滿尊敬跟感謝，當真正完成之後，內心會冒出自己真的太棒了的驕傲、自信。」

然而路途並非一路平穩，她分享了近期經驗，「有段山路需要攀爬，過程中有點像生死一瞬間，如果手沒抓穩可能就會踩空。」如同高低起伏的人生一般，日前她在社群網站 分享任爸的催淚訊息，提及她燒燙傷十年的點點滴滴，她笑說：「太多細節我都不記得了，一開始有點質疑我爸。」

待她細細看完之後，發現其中的一段話「因為劇痛難熬每日要合法注射嗎啡～進行麻醉的萱萱～前幾秒還在與我聊天～轉瞬間就像斷了電的機器娃娃倒頭昏睡」是爸爸不曾透露的心情，當下忍不住淚如雨下，Selina說：「從來沒聽他講過，那時候看就覺得好感動。」

自立門戶的她陸續推出兩首單曲，期間遭遇失聲難題，透過就醫治療、諮詢練唱漸漸找回自信，她說：「音樂類型很多，現在就找適合自己的歌。」但她不接跨年，當天要安排狂歡計畫，隨後自爆偶爾喝多會失憶，「不太會失態，但就是會忘記自己怎麼回家的。」