「我的婆婆怎麼那麼可愛」結局收視創新高 鍾欣凌想辦流水席

公視電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」日前播出完結篇。(圖：公視提供)

公視電視劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」日前播出完結篇，雖發生Netflix 提前上架結局至少十小時，但公視首播收視仍不受影響，再創高峰達5.55，兩集收視人口171.17萬人，是公視自1998年7月1日開台至今創下最高收視，也奪下2020總年度戲劇節目（4歲以上）收視冠軍，40集總平均收視為3.05，刷新公視連續劇最高收視紀錄。

製作人陳慧玲表示：「感謝公視對節目的尺度寬容、所有幕前幕後工作人員的努力、觀眾的支持，這一部戲是台灣 影劇很重要的里程碑，第二季劇本與拍攝上的要求會更高、更努力。」至於之前承諾劇中九美比基尼的承諾也將準備兌現。

完結篇收視高點5.93，落在小鷗（黃姵嘉飾）成功經營餅店後，決定重回學生身分。接著劇情曝光全劇最大鋪哏，早已「領便當」的阿信（許孟哲飾）回歸，揭露全劇以他當「說書人」的方式描述，因此許孟哲才會一直「聲伴」全劇，最終他終於放下牽掛、不再當「孤魂」，並喊話未亡人小鷗看看身旁的「美景」、接受發貴（張書偉飾）告白。

陳慧玲也集結導演 鄧安寧、演員鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭、張可昀、楊小黎齊聚直播一起收看完結篇。鍾欣凌在播畢後忍不住爆淚說：「想到第一集開播前的忐忑，不知道觀眾能不能接受這麼瘋狂的喜劇，到越來越多人關注、喜愛這部戲劇，禮拜六走在路上都有人告訴我他要趕回去看『我的婆婆』，這種溫馨的感覺，讓我感動到想辦流水席、發油飯感謝大家。」

楊銘威頂著新髮型現身，鍾欣凌讚他變帥變年輕，還開玩笑說：「人家是『帥到分手』你是『醜到爆紅』。」楊銘威笑回：「其實我比較喜歡長髮的造型，不過很多人還是希望我短髮啦！」楊銘威還在直播透露選角笑料：「在拍攝『最佳利益』時，慧玲姐覺得我中文講得不好，想說我可能是台語人，所以在一場婚禮上跟我說她這次選我來演台語劇，我嚇一跳想說我也不太會講台語呀！」王少偉虧他：「難怪後來編劇幫你加廣東話。」