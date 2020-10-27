操刀許光漢新輯 戴佩妮壓力大：不想讓人死在我手裡

許光漢八年前以男團培訓成員叩關演藝圈。(圖：何樂音樂提供)

許光漢八年前以男團培訓成員叩關演藝圈，無奈星路不順，近來在戲劇圈發展順遂，正式跨足歌壇推出處男作「別再想見我」，詞曲、製作全由金曲歌后戴佩妮操刀，許光漢謙虛表示：「我的能力還太不足，所以有時候會聽不懂她說的。只能從錄音的過程裡，邊問邊揣摩。」

許光漢拍過戴佩妮的「你怎麼可以安心的睡著」MV，戴佩妮稱那時覺得他很用功、有潛力，然而這回收到邀約卻一度卻步，她笑稱，「我就是不想讓別人死在我手裡的膽小鬼」，考量許光漢如今暴紅，要做自己不太有安全感的事，壓力備增。後來她征服心魔替他量身訂做，「別再想見我」一曲反映出許光漢部分的近況，一舉一動都是焦點，從未想過躲開，但有時想找個安靜角落放空的自我。

有趣的是向來嚴苛的戴佩妮擔憂破壞兩人的友情，這回開工調適心境，一切依據最高準則「不要抹殺光漢對唱歌原本保有的樂趣」，沒想到許光漢表現甚好，還主動問能不能多配唱一天，讓戴佩妮相當感動，很欣慰他想把事情做到最好的態度。他提到拍戲和唱歌有一點相似，也有一點不一樣，「演戲的話，會想好幾種表現的方式；演唱的話，要再唱熟一點，憑著感覺去演唱，把自己放到歌裡面。」新歌於27日數位上線。

在生日前夕推出作品，暴紅至今的許光漢依舊保持著本我的初心，也和自己不斷對話，慢慢地調適自我以及對人事物更多的從容心態，他說：「這是我個人重要的功課，雖然我也不確定哪一天我可以成為這樣的許光漢，不過我會一直往這個的方向前進。」