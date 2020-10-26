澎恰恰與債主喬債務 兒憂「綁架」報警 真相大逆轉

澎恰恰與債主喬債務，兒子誤以為被綁架報警，結果虛驚一場。（本報資料照片）

台灣 資深藝人澎恰恰日前出現台北市街頭，身邊有大批警方包圍；據了解，當天澎恰恰是因為債務問題，和債主協調還款事宜，當時澎恰恰與兒子和債主三人會面聊天，後來澎恰恰對兒子表示，自己和叔叔有事情要商量，叫兒子自己先行返家。

影音來源：聯合影音網

澎恰恰的兒子回家後越想越不對，他怕父親會被綁架遭遇不測，因此打電話給澎恰恰的朋友，兩人聯繫後，打電話給澎恰恰，但澎恰恰卻沒有接電話，電話持續打不通，心急下分別向刑事局及台北市警方報案。

刑事局及台北市警方獲報後，立即調派大批警員，確認澎恰恰位置後，請轄區警方支援，隨後在松山區南京東路及敦化路口一家商辦大樓內找到澎恰恰及債主兩人，當時兩人正在用餐，澎恰恰表示和債主是老朋友，自己沒有被綁架。

不過警方不敢相信，立即調閱大樓監視器畫面，最後確認只有澎恰恰及債主兩人，並沒有其他黑衣人助陣；警方不敢大意，將澎恰恰請回刑事局瞭解狀況，這個場景遭民眾發現，因此傳出澎恰恰被警方包圍帶走，警方在警局內再三確認後，初步排除澎被綁架，警方表示整起事情算是誤會一場。

此外，澎恰恰誤傳被綁架次日晚，他出現在台中市梧棲區大庄浩天宮徒步前往北港朝天宮進香起馬宴，他當主持人，現場和藝人李鑼、蔡佳麟、何冠穎、林奕妘、朱九、陳慧娥、周博均、秦雷、陳素珍等人一同演出，他台上演出逗趣，觀眾印象深刻。當天，他還和浩天宮管理委員會副總幹楊維智等人合照，看不出有任何異狀。