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線上唱8首被嫌短 孫燕姿：我的心已不能更滿了

娛樂新聞組╱綜合報導
孫燕姿按慣例以輕鬆的打扮登場。（圖：環球音樂提供）
孫燕姿按慣例以輕鬆的打扮登場。（圖：環球音樂提供）

孫燕姿繼6月直播開唱之後，日前再驚喜舉行線上音樂會，選在爸爸50年前擔任學徒的地方，砥礪自己更加相信內心想一直做自己喜歡的事的堅定力量。只是因她只獻唱8首歌曲，不少粉絲直呼節目太短，難以滿足，對此她在臉書發文：「是，節目有點短。但我的心已不能更滿了！某一天見面的時候，請繼續和我一起唱歌。」

影音來源：聯合影音網

她按慣例以輕鬆打扮登場，陸續帶來「神奇」、「隨堂測驗」、「跳舞的梵谷」等自選曲，並且首次嘗試360度雙耳混音技術，讓來自於全球的線上觀眾能隨著鏡位感受聲音的移動，立體感大幅提升。而面對今年新冠肺炎的嚴峻疫情，她表示「我們都在過一個很不一樣的冬天」，安排十分切題的「當冬夜漸暖」一曲，表達出希望與大家一起面對困境、期待美好到來的心願。

令人驚喜的是這回她安排了翻唱歌曲，演唱五月天的「志明與春嬌」之前，她自爆曾因把歌曲中的歌詞「麥閣」聽成是「Michael」，不小心鬧出了笑話，最後索性替歌曲取了小名為「Michael」；最後她以歌曲「平日快樂」傳遞出暖心的祝福，隔空喊話讓每位歌迷都深受觸動，氣氛相當溫馨。

疫情 臉書 新冠肺炎

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