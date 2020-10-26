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台東開唱遇強風 A-Lin手忙著壓裙子 茄子蛋意外吃蟲

娛樂新聞組╱綜合報導
A-Lin二度獻唱，求池上強風別讓自己當瘋婆子。（記者陳睿中／攝影）
A-Lin二度獻唱，求池上強風別讓自己當瘋婆子。（記者陳睿中／攝影）

「2020池上秋收稻穗藝術節」在A-Lin、艾怡良與茄子蛋接力演出下圓滿落幕，二度參演的A-Lin重現對中央山脈、遼闊天空與稻浪清唱原住民歌曲「日出東方」橋段，透過優美歌聲拉近觀眾與大自然的距離，感動全場觀眾。

A-Lin打趣演出特別跟池上拜碼頭，希望不要被強風吹成「瘋婆子」，她穿著黑色膝上開岔皮裙與綠色格紋外套更顯青春洋溢，演唱中不時壓裙笑說：「風啊，不要這樣吹。」逗笑台下觀眾，她開心表示：「第二次來到池上演出還是很興奮，因為好山好水好好看。」不忘品嘗在地美食。

艾怡良在舞台上開心手舞足蹈，帶動全場氣氛，她自8月社群透露切了美籍男友，笑稱已分手快樂，「不合不要勉強，找到自處方式」，不急迎接新戀情，倒是期待好友徐佳瑩即將升格當媽。

而茄子蛋成團8年首度於台東開唱就獻池上，在稻田中設置的舞台演出，團員直讚景色美麗，但主唱阿斌在演唱「親愛的無情孫小美」時不慎發生「吃蟲意外」，邊唱邊清嗓，他打趣：「直接吞下去了，補充蛋白質。」

王偉忠與老婆一起到場欣賞，他談到之前幾年就想來，剛好日前還在屏東有講座，順著南迴公路抵達台東，這次終於成功朝聖。

艾怡良隨金色稻浪開唱起舞，帶動全場氣氛。（記者陳睿中／攝影）
艾怡良隨金色稻浪開唱起舞，帶動全場氣氛。（記者陳睿中／攝影）
茄子蛋稻浪中嗨唱，主唱阿斌（右）唱歌發生「吃蟲」意外。（記者陳睿中／攝影）
茄子蛋稻浪中嗨唱，主唱阿斌（右）唱歌發生「吃蟲」意外。（記者陳睿中／攝影）

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