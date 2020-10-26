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張孝全釜山影展爭光 與朱智勛並列視帝

娛樂新聞組╱綜合報導
張孝全在「誰是被害者」中的演出讓人印象深刻。（取材自豆瓣電影）
張孝全在「誰是被害者」中的演出讓人印象深刻。（取材自豆瓣電影）

釜山影展從去年起，便以亞洲優秀電視劇給獎的「亞洲內容獎」進行頒獎，今年張孝全以「誰是被害者」拿下「亞洲內容獎」最佳男主角獎，與「屍戰朝鮮」朱智勛並列獲獎，張孝全得知獲獎，開心表示「感覺分外榮耀」。

台劇「誰是被害者」拿下5項大獎，最終以張孝全奪下戲王寶座，張孝全表示：「釜山國際影展是我人生裡去過最多次的影展，很遺憾今年疫情因素無法再去一次。南韓現今在全球影視創作占有很重要的位置，能獲得其相關獎項的肯定，感覺分外榮耀！也希望將這個獎獻給『誰是被害者』台前幕後一起打拚的劇組人員們，是大家共同付出成就了這部劇。」

此外，今年「亞洲內容獎」最大贏家，是韓星朱智勛主演的「屍戰朝鮮2」，除了最佳男演員獎外，還搶下最佳編劇、技術成就共3個獎項。最佳女演員由韓劇「夫婦的世界」金喜愛與日劇「風平浪靜的閒暇」的黑木華共同奪下。最佳戲劇則頒給韓劇「山茶花開時」，以及新加坡戲劇Last Madame。

朱智勛目前忙於拍攝「屍戰」編劇金銀姬的新劇「智異山」，對此也開心表示「能在深山中得知好消息很開心，心情似乎變得更好了，並希望大家也一定要期待」。

「屍戰朝鮮」朱智勛（見圖）與「誰是被害者」張孝全共同獲得第二屆「亞洲內容獎」最佳...
「屍戰朝鮮」朱智勛（見圖）與「誰是被害者」張孝全共同獲得第二屆「亞洲內容獎」最佳男主角獎。（取材自YouTube）

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