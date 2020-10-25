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才與霍建華吵架… 林心如悄刪兩人放閃照

娛樂新聞組／綜合報導
林心如(右)難得與霍建華PO放閃照，但又被網友發現已刪除。（取材自臉書）
林心如(右)難得與霍建華PO放閃照，但又被網友發現已刪除。（取材自臉書）

林心如日前才被拍到和老公霍建華在街頭起爭執，霍建華還拋下林心如，獨自駕車離去，留老婆在細雨中黯然抹淚；雖林心如解釋夫妻倆在「討論事情」，但眼尖網友發現，她默默刪掉本月6日分享在社群網站上的放閃照，讓傳言甚囂塵上。

林心如6日分享與女兒大手牽小手、同戴母女手鍊的照片，更難得與霍建華放閃，也PO出夫妻倆自拍合照，兩人都笑得很燦爛，林心如並說：「你今天微笑了嗎」、「多一點微笑多一點良善世界會更美好，每一天都是充滿愛與希望的一天，請忽略我眼鏡的倒影。」

但這則貼文卻被林心如悄悄刪除，突然的舉動引發網友討論，也有網友提到，合照早在被爆街頭爭吵前就刪除，應該是因兩人發合照引起太多關注，想低調一些而刪，且夫妻間有爭執也很正常。

林心如與霍建華結婚4年，屢遭誤傳離婚也有人傳她懷孕，狗仔小葛今年6月在綜藝節目「小明星大跟班」中驚曝霍、林早已離婚，而霍建華今年稍早提議母親節要分開過，讓謠言更是甚囂塵上。但林心如上個月出席活動時，回應說：「有（傳）離婚的又有傳懷孕的，如果離婚怎麼懷孕呢？其實我們一切正常，只是會有一些很不熟的親朋好友會關心，面對這種問題我都是一笑置之。」

林心如 社群網站 自駕車

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