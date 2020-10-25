張震嶽開唱 張清芳約張小燕捧場

張震嶽邊唱邊手揮毛巾，帶動全場氣氛。（記者陳睿中／攝影）

張震嶽、盧廣仲和桑布伊接力演出「2020池上秋收稻穗藝術節」，2天吸引近5000人朝聖，門票盈餘將回饋在地公益；在金黃稻浪與群山環繞的包圍下享受音樂，連許久不見的張清芳露面，邀張小燕、卜學亮、屈中恆、李明依等星友一起到場支持。

張小燕（前排左）包緊緊在人群中聆賞。（記者王郁惠／攝影）

張震嶽壓軸獻唱11首歌曲，誠意十足。但其實前天鄉親場演出時遇到暴雨 ，體諒台下年長觀眾不好意思離開，最後只唱了一半；昨演出時他邊唱邊開心揮舞手中毛巾，帶動全場氣氛。他透露老婆娘家在台東，此次開唱也順便回家，兒子託岳母幫忙照顧，而老婆則在台下愛相隨，演出完他急著趕火車回去接兒子。

盧廣仲稻田中開唱，大量髮膠hold住劉海。（記者陳睿中／攝影）

盧廣仲刻意以民謠改編「魚仔」、「刻在我心底的名字」等夯歌，台上不忘搞笑說：「我吃完池上米以後，現在『刻在我心裡』的只有池上冠軍米。」近期都在籌備新專輯的他，「有這個機會可以到東部唱歌，剛好來放個風、紓壓一下」，讚池上充滿靈氣，看到一望無際的天空與稻田，煩惱都消失了。

桑布伊做為台東地主隊，稻田中開唱喊幸福。（記者陳睿中／攝影）

而開場的原民歌手桑布伊以母語獻唱「椏幹」、「擁抱」等歌，他出身台東卡大地布部落，打趣自己是「地主隊」，他家裡也是務農，回到稻田開唱喊幸運，「這十幾年來，一直希望有一天可以在這裡分享我的歌，剛好今年主辦找到我，馬上答應了。」「2020池上秋收稻穗藝術節」25日還有一場，由艾怡良、A-Lin和茄子蛋接力演出。