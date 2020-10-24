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恆述每月開銷30萬 要弟和解「先給2億」

記者葉君遠／綜合報導
張菲（左起）、恆述和費玉清三姊弟和樂融融的模樣已成追憶。（本報資料照片）
張菲（左起）、恆述和費玉清三姊弟和樂融融的模樣已成追憶。（本報資料照片）

恆述沉寂多年，突然要全面復出，而且決心「戰死沙場」，玩到走的那天。過去張菲、費玉清每月各資助5萬（台幣，下同，約1745美元）給姊姊長達10多年，不過早前她上節目批評兩人小氣，從此斷了金援。而恆述每月開銷至少30萬起跳，多的時候甚至超過50萬，讓人好奇她復出的真正動機。

恆述欠債避走中國時，曾在直播上被一個土豪贊助3000萬，讓她起死回生，很多人懷疑那個不具名的土豪，背後藏鏡人就是關心她的費玉清。她嗤之以鼻說，「絕不可能，他小氣，而且沒那個雅量，若要幫我，早就出手了」，透露土豪捐了錢沒要求任何回報，甚至沒再跟她聯絡。

對於張菲、費玉清的金援，恆述說：「一出事就沒了，但說真的，那錢我塞牙縫都不夠。」至於每月開銷30萬以上，「精舍辦法事不用錢嗎？多年來我靠賣珠寶、直播賺錢打平，氣他們就氣在張菲對外說給過我2億，說我奢侈，不守戒律，那是毀我出家形象。」

但其實，張菲去年雖在媒體上數落恆述，今年曾在端午節前用通訊軟體寫了一封長信給她，要她回家吃飯，一家人沒有隔夜仇；但她氣到封鎖兩個弟弟，信因此沒收到，「是他大兒子張少青打來向姑姑問候，然後告訴我的，但信有沒有收到已不重要，要和解可以，就照他對外說的，1人給我1億，我就當沒事。」

恆述畢竟曾在演藝圈征戰多年，這次她趁浪而起，背後也有策略。恆述復出前，知道名嘴在談話節目中不會放過她，與其被不實的內容攻擊，她選了一天一次約齊所有娛樂名嘴密室會談，先釋出善意，然後在新聞炸開時，讓名嘴分散在各節目中當側翼護航，結果如她所願，這月來新聞雖有褒有貶，但粉絲頁流量爆增60萬人次。

為何如此用力？她說，「中國疫情嚴重，我已不能再去，直播也不能做了，決心回台灣紮根，回到觀眾的懷抱，用我的方式說說生活智慧，也就是我的恆述生活禪，我呀，是沙漠裡的一株仙人掌，沒水，我也要活下去。」

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