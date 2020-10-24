與霍建華當街爭吵候被丟包？林心如：只是討論聲太大

林心如與霍建華被爆在街頭吵架，引發粉絲關注。（取材自微博）

台灣 藝人林心如 與霍建華在2016年閃婚，隔年生下女兒霍小茹，兩人結婚4年多相當低調，在微博也不常曬恩愛，沒想到因此屢被猜測婚變。夫妻倆近期因疫情 而留在台灣工作，不料日前被媒體拍到疑似在台北街頭發生口角，之後更直接分道揚鑣，引發網友熱烈討論。

貓眼娛樂報導，媒體日前拍到霍建華和林心如的逛街照，並爆料二人中途在街上吵架。據畫面來看，霍建華與林心如最先走在一起，氛圍融洽；走到街口時突然起了爭執，之後二人分道揚鑣。霍建華開車離去，丟下正在淋雨的林心如，她在雨中呆坐了好一會兒才離去。

林心如隔天馬上回應此事，表示自己與霍建華當時並未吵架，只是對某件事意見不同，討論的聲音大了些。當被媒體問到霍建華為何要丟下她一人時，林心如說自己想走路冷靜心情才讓他開車離開，而自己在公園呆坐只是在思考，並不是在哭。林心如也否認婚變傳聞。

此外，被爆出吵架那天，有網友曬出偶遇霍建華的合照。照片中的霍建華穿著相當低調，頭戴黑色鴨舌帽，雖然面露笑容，但看起來有點憔悴。照片一出，又引發網友猜測，霍建華是否因為與林心如爭執而心情不好。

林心如曾在節目「魯豫有約」聊起感情觀，透露自己是非常需要有獨立空間的人，「因為我沒有辦法想像，我今天跟你吵架，就像我爸跟我媽吵成那樣，然後晚上還要睡在同一張床上，你是要翻身呢，還是面對面？」恰好林心如和霍建華爆出街頭吵架事件，還因此上了熱搜。

對於明星吵架，網友議論紛紛，有人認為夫妻間間吵吵鬧鬧很正常，怪媒體大驚小怪。但也有網友說，林心如吵個架也跟拍偶像劇一樣。