蕭敬騰抗拒生子：怕我小孩是壞蛋

老蕭抗拒生小孩，認為「我的小孩絕對是個壞蛋」。(圖：向上科技教育基金會提供)

金馬導演 楊力州發想、監製「怪咖系列」紀錄片舉辦試映會，金曲歌王蕭敬騰 （老蕭）為紀錄片獻聲旁白，他搶先看片，被「動保蝙蝠俠」、「非法母親」2部深深感動，哭到泣不成聲。

其中「非法母親」裡有兩位女性伴侶為了生殖下一代，遠赴柬埔寨，過程艱辛，讓老蕭感嘆：「超辛苦，真的很不容易。」更自揭不想生主因，擔心自己會因為孩子有太多心理層面的壓力。

老蕭透露對生孩子有點抗拒，自知對親生孩子會很嚴格，擔心情緒勒索小孩，所以寧願不生。他2013年就透露過想領養孩子，但當時的他條件不符，「夫妻要有不孕證明，也要有健全的家庭，各種條件我不符合。」

為什麼不想自己生？他驚爆：「我的小孩絕對是個壞蛋，（怕）又沒有像我這樣子中途轉好，找對方向，那就會變成社會問題（人物）。」

此外，老蕭近期暫無戲劇、電影 作品，而先前由周杰倫（周董）擔任監製、老蕭主演的乒乓球電影「靠譜兄弟」兩年前被爆已停拍，再度被關心該片進度，老蕭經紀人Summer表示，有耳聞要復工，但他們遲遲沒接到通知。

經紀人說，前幾天和周董去打乒乓球，又收到當時的動作指導傳來的拍攝花絮影片，讓他們想起為戲勤練球技的過程，老蕭甚至練到左右手都可打球，可惜該片一直沒下落，畫面恐石沉大海，他們也盼哪天「靠譜兄弟」能「靠譜」（靠得住）一點，讓電影見光。