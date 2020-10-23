Selina燒傷10年 任爸賀「重生日快樂」

Selina燒傷意外已經滿十周年。(取材自微博)

Selina（任家萱）2010年10月22日於上海拍攝「我和春天有個約會」電視劇，發生爆破意外導致全身54%燒傷，時逢10周年，她於社群 分享任爸的千字簡訊，祝賀她「重生日快樂」，讓不少網友看了落淚。

任爸談到得知女兒意外當天，心情宛如被雷擊中；匆忙趕到上海，後來在SOS班機上看到包成木乃伊的女兒，「十年了～飛機上相聚痛哭的畫面仍然歷歷在眼前」。

任爸在病床間與Selina分享腦性麻痺黃美蓮博士的故事及她的人生哲學，「不敢祈求上蒼賜我順遂的人生～但願上蒼賜我毅力面對人生」，勉勵女兒未來的復健之路需要堅強的毅力。

任爸記得Selina在復健時，曾有位同樣是嚴重燒傷的中年婦女探望她，分享自己的經驗外，更斬釘截鐵地說「總有一天妳會跟我一樣游泳 、泡湯、跑步、爬山」。10年過去，Selina真的做到了，也讓他直讚「爸爸媽媽以妳為傲～以妳為榮」。

看完任爸的簡訊，Selina也表示：「我覺得自己真的是超『酷』的，根本世紀大帥妹；我爸也是個『酷』爸！今天，就是一年365天中，最『酷』的一天！」並感謝一路來為她祈禱祝福的大家，讓不少粉絲看了紛紛留言祝賀她：「重生日快樂，妳真的好棒！」