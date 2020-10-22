謝金燕驚爆不唱跨年 睽違4年再攻蛋

2選1 「姐姐」謝金燕表示，年底將不接演跨年活動。（取材自Instagram）

台灣 電音女神謝金燕（姐姐）是歷年來的跨年晚會收視保證演出好看又好玩。然而她震撼宣布今年要退出跨年市場，睽違四年再戰小巨蛋，相約粉絲明年1月16日在台北小巨蛋見。

她過去兩次在小巨蛋開唱話題滿滿，闊別五年、第三度攻上台北小巨蛋，在主視覺海報大膽挑戰尺度，只見她頂著黑色半邊劉海、手捧粉色人型立台「露兩點」，營造類全裸的風格，有粉絲笑問「想知道姐姐的咪咪這麼大嗎」，愛和網友互動的她大方回應：「沒有！」甚至搞笑地以「乾奶奶」介紹兩座半裸的人型立台，笑翻網友。

謝金燕發文說：「致各位親愛的姐寶，姐今年不唱跨年了！非常難的決定，你們一直敲碗期待著…一直猜著繼去年的巨大恐龍後今年姐要推什麼道具上舞台…姐給你們更大的驚喜！2021.1.16台北小巨蛋見。」

她同時搶先曝光演唱會海報主視覺，巡演名稱定為「謝金燕2021Turn口罩世界巡迴演唱會」，謝金燕以粉紅色調打扮搶眼入鏡，演唱會門票將於10月30日開賣。

謝金燕上回攻蛋是2016年的「蹦蹦趴演唱會」，這次三度挑戰唱進小巨蛋，讓不少網友直呼：「好勁爆，口罩秀」、「等超級久終於又盼到姐姐開演唱會了啦」，但也有人對謝金燕今年不唱跨年覺得很遺憾：「沒有姐姐的跨年不對味」。