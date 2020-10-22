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許光漢太忙沒空錄歌 跨年想見還要等

娛樂新聞組／綜合報導
許光漢暴紅後，許多跨年晚會早早鎖定他。（取材自微博）
許光漢暴紅後，許多跨年晚會早早鎖定他。（取材自微博）

苦熬七年，靠著電視劇「想見你」暴紅的台灣藝人許光漢，今年終於圓夢簽約唱片公司，許多跨年晚會已積極邀約演出，而他在對岸也狂接代言，成為廠商的最愛。不過兩岸工作多到令許光漢分身乏術，反而讓唱片進度緩慢，唱片公司喊話有望先出單曲滿足粉絲。

鏡週刊報導，許光漢暴紅後，過往的經歷被起底，原來當年他就有歌手夢，曾經是唱片公司旗下男團練習生，接受舞蹈、唱歌、肢體等培訓，卻因公司改組，發片破局。後來許光漢因戲劇走紅後，依然不放棄歌唱，他在金鐘獎紅毯上展歌喉唱幾句，優美聲線令粉絲尖叫，更期待他的專輯。

今年6月，許光漢風光加入何樂音樂，「以今年推出音樂作品為目標」，可是如今快五個月過去，傳出唱片進度仍停滯不前。公司透露目前專輯還停留在收歌階段，但今年的跨年晚會，卻已有許多主辦單位早早鎖定他。

許光漢的唱片進度緩慢，也不排除是他的工作太滿所致。據悉上半年疫情還在延燒，他已打鐵趁熱前往中國大陸發展，半年並狂接13個代言，期間還接拍一部愛情電影「你的婚禮」。另外也傳出他將演出愛奇藝新劇「糖漬雙黃蛋」，而「延禧攻略」製作人于正也在積極與他接觸。

何樂唱片表示，「希望年底前許光漢能有作品讓大家聽見，可望先出一支單曲。」

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