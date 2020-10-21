飄仙氣30年 張玉嬿自嘲紙片人變厚紙板

張玉嬿臉蛋、身材保養得宜。（記者蘇健忠／攝影）

昔日有「第一媳婦」、「最美黛玉」封號的台灣 女星張玉嬿，日前剛演完全民大劇團舞台劇 「同學會！同鞋～」台北場，久未露面，她說話一如過往輕聲細語，臉蛋、身材保養得宜，果真仙女級藝人，她卻自曝：「以前買衣服都是XS號，現在是S號了」翻出多年前的舊衣服，大嘆：「之前真的是紙片人，現在是厚紙板了。」

張玉嬿畢業於北藝大戲劇系，從影近30年後才重新踏回劇場 ，她形容是「生命的回歸」，但初期踏入劇團，面對蕭艾、楊麗音、王琄等劇場老手，她直呼：「真的是像轉學生一樣。」排練時，只是怯生生的坐在一旁，做出禮貌的微笑，手足無措，「我本來就不是個容易放鬆的人，尤其首演彩排，看到同劇演員高手過招，忐忑不安不足以形容，簡直就是緊張到快死掉！」直到首演完，她才真正打破陌生感，融入其中。

三年前拍完八點檔「一家人」後，張玉嬿坦言這兩年陷入工作倦怠期，自認步入中年，工作選擇性不多，她也變得「很沒勁兒」，表示自己單身無家累，過去辛苦拍戲一天工作16至20小時，長年的積蓄足夠支撐她過好生活，「我也不是特別愛賺錢，生活也簡單、不奢華，沒有生活壓力，就無需一定要工作。」

張玉嬿出道近30年，從未有過低潮期，第一部戲「末代兒女情」就入圍金鐘獎女主角，雖未得獎，但自此一路當女一，星途順遂，也因行事低調，從未有過負評，網友更盛讚她「正到不用露奶也贏一票年輕女星」、「最美林黛玉」、「仙女級的青蛇」等，她笑：「感謝老天爺的安排。」

她表示自己向來不運動，感謝媽媽給她好體質，撐過當年日日熬夜拍戲的操勞，這幾年她忽然想運動，為不想讓教練失望，咬牙上健身房，養出好氣色，剛好又接演需要大量體力的舞台劇，「所以說，老天自有安排。」對於感情，說要隨緣，但她更重視過好自己的「小日子」。