炎亞綸揮別感情低潮：下次認愛是結婚

炎亞綸兩年前陷入低潮，如今已走向陽光。（記者陳立凱／攝影）

台灣 藝人炎亞綸今出席加盟索尼 音樂記者會，提到曾被虧「沒成名曲」，因此心生芥蒂，又因兩年前爆發感情風波，不自覺地進入低潮潮，直至投身創作找到情緒出口，同步尋求諮商師協助，一步一步挖掘內心層面，他說：「發現身邊超多人會默默陪著我，關心我，我沒資格扮演受害者。」

背負著罵聲的他當時失去對人的信任，對話時不敢直視對方的眼睛，連搭電梯都會躲在角落，深怕受到關注，幸而親友給予的愛讓他轉念。至於耗時多久走出低潮？他沒正面回應，只說以前會強顏歡笑，現在是真心的笑，「主持幫我蠻多，好險唐老師帶我去主持這個節目，慢慢知道人沒有這麼可怕。」

情感世界一向都是關注焦點，目前空窗與否？炎亞綸只說「結婚會告訴你」，代表下次認愛就是結婚的時刻。隨後他笑稱感情若太順遂會寫不了歌，預計年底推出的創作專輯藏有個人感情觀，「探討了很多層面，我渴望的感情是平淡的陪伴。」他也慶幸沒有放棄歌手這條路，「當歌手就是想要有多首歌曲讓大家認同，可以在周末邊喝酒邊聽我的音樂。」

下個月將迎來34歲生日，他說願望是身體健康，「想送全家健檢，爸爸是醫師，叫媽媽去檢查媽媽都不肯。」他的頸椎則因先前拍戲受傷，留下腰酸背痛的後遺症，近來也積極整骨，望能減緩疼痛。