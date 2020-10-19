放閃！ 翁家明、俞小凡 走過婚變危機

翁家明(右)、俞小凡夫妻合體代言兼放閃。（圖：民視提供）

台灣 資深藝人翁家明、俞小凡銀色夫妻檔結婚近20年風波不斷，走過老公外遇劈腿、老婆被詐騙 掏空積蓄，相隔30年再度同框、接保健食品代言，拍廣告現場放閃比愛心。兩人30年前合作「望夫崖」定情，翁家明笑說，過去有不成文規矩，夫妻合作的戲收視率都會不好，所以製作人都不敢找他們合體拍戲，這次能一起代言拍廣告相當開心。

俞小凡過去是90年代玉女 派掌門人，更以瓊瑤作品「六個夢-婉君」紅遍兩岸，近幾年都在大陸發展，6年前爆出遭詐騙4000多萬（約138萬美元）後，更鮮少有她的消息。

而翁家明2009年被爆外遇空姐、女兒老師，俞小凡多次淚灑鏡頭前，但為了兩個孩子，一句「日子也要過下去」繼續婚姻，翁家明也盡力彌補，近幾年在台演出台語8點檔，戲約穩定。

翁家明近來忙拍民視8點檔「多情城市」，劇中大多素顏沒打扮，拍廣告的造型走「韓風大叔」路線，俞小凡讚：「女兒如果看到他這樣，肯定會愛上爸爸。」而俞小凡已多年沒在台灣拍戲、公開露面，回到台灣拍攝廣告心情非常興奮，得知台灣還有很多觀眾關注並支持她也很感動，至於是否可能回歸演台劇？她說有邀約當然好，翁家明一旁則要老婆勤練台語，不過不管老婆做什麼，他都會全力支持。

翁家明平常養身有成，只要沒拍戲就會到戶外爬山，維持好體力，但也會適時的補充保健食品，像這一次代言的產品，對保養心血管、調節生理機能保養都很有幫助。俞小凡被問到會不會跟老公一起去登山？笑說：「我要先練一練才行。」因老公的登山行程都很專業，除了要準備登山杖及專業配備，爬山過程蜿蜒曲折，讓初學者的她怯步。