陳孝萱情淡男友 承認目前「單身」中

陳孝萱相隔20年再穿旗袍。（記者葉信菉／攝影）

台灣資深藝人陳孝萱日前身穿旗袍，與導演葉天倫出席「大稻埕國際藝術節」慈善快閃音樂會，兩人以1920年代大稻埕復古造形現身，陳孝萱相隔20年再度穿旗袍，借衣服的時候，還一度因上圍太豐滿找不到合身的旗袍，葉天倫笑稱是在「拍婚紗」。陳孝萱被問到感情近況是否「單身」？竟點頭稱是，遭疑與咖啡店老闆柳建名情淡。

陳孝萱近來為公益跑半馬，平常一周也會慢跑四次，每次都跑五、六公里，氣色、身材狀態都很好。被問到戀愛是否也是讓她氣色好的原因之一？過去她不避諱談感情，這次卻以公益為由避談，也不願透露是否會約男友一起跑步，被問到難道已「單身」？她先是點頭，但又被問到是與男友分手？她又喊：「沒有啦！」稱現在約會不是最重要的事，並解釋「單身」是指婚姻狀態、沒有結婚，還自嘲：「誰會關心年過半百女人的感情？」

不過陳孝萱驕傲分享帶兒子鐵弟一起到樂生療養院 做公益，鐵弟耐心教導院生打鼓，母子倆都很喜歡那裡的氛圍，還說以後要跟療養院要一張床位。15歲的鐵弟在英國 讀書，出發前還問陳孝萱：「如果妳生病，是不是我要從英國回來照顧妳？」讓陳孝萱決心開始運動健身、照顧好自己。

鐵弟前陣子因疫情 回台，9月初英國開學後又赴當地，雖疫情當前，但陳孝萱說：「總不能繼續廢下去，他也想回去，且學校在偏僻鄉下，那邊的疫情沒有很嚴重。」預計等12月寒假再回台。今年2月陳孝萱也陪兒子到英國，她在當地不忘沿著泰晤士河練跑步，還跑著參觀大笨鐘、白金漢宮等景點。