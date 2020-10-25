電影世界／微電影「還在」 尋訪昔日眷村

眷村殘破的房子，留下二次大戰以來的防空洞，見證人事的變遷。（圖：作者提供）

我從小住在高雄的海軍眷村，雖然留學移居海外，我以為，我原鄕的根會一直延續下去。孩子小的時候，我每年帶他們回台灣 ，在眷村騎摩托車、遛狗，度過美好的夏日時光。可是，將近十年前，眷村改建了，媽媽搬家了，整個村子都破舊了，上一代的事蹟，我這一代的成長，就此褪色。有時候從海外回台灣，到眷村繞一下，拍幾張照片，留念一下，好像也只能這樣。眷村和眷村人，都在走入歷史、在凋零中。

去年初，我要回台灣，邀20多歲的兒子Sean同行。他學的是電影 ，可以拍一點台灣的風光。他向我問起了眷村，問外婆搬離後誰住進她的房子？他能不能去看看？我說眷村已經空了，他很震驚，直問我還有沒有人住在那裡？看過了眷村荒涼的照片，Sean竟然生出一些心念，他要拍眷村和眷村人的故事。

大部分住戶已搬離的眷村，果樹仍生長茂盛。（圖：作者提供）

以我所知，大部分的眷村人都搬到政府改建的大樓，有人自己買房子，應該也有人還住在原地。我想讓Sean去訪問一些住在大樓裡相熟的長輩，Sean卻有自己的打算，他要找原住戶。我很驚訝，我並不認識任何一位原住戶，而且原住戶最少，最難找，也不知道去那裡找。拗不過兒子的強求，我只能靜下心慢慢想，終於想到一位兄長，他是眷村文化推廣人，以前他家住我家斜對面。經過了來回的聯絡，我讓Sean寫了信去，附上翻譯，希望這位兄長能明白兒子的用心：「而我想去探索，最終，製作一部影片，有關於這個地方、家庭、現住在、曾經住在那裡的人，和眷村對他們的意義。」

在還沒有得到這位兄長明確的回覆前，Sean已經積極的籌備，除了決定影片的風格，和我演練問卷的設計，還從紐約找到了攝影 師、從洛杉磯找到了音效師，幫他們買好了機票。我心裡很忐忑，勸Sean不要抱太大希望，若是到台灣拍不成，就當作請朋友玩一趟，Sean聽後很激動，眼淚都快掉下。我這才發現，眷村對這在美國生長的男孩意義重大，在還沒有確定訪問者的情況下，我也只能勉力而行。

幸好這位兄長在我回台灣後引介，讓我認識了70多歲的原住戶胡伯伯，整個事情一下子明朗起來。

胡伯伯是個念舊惜物的人，第一次拜訪胡伯伯，我注意到他家裡放了許多收藏的小物品，他還帶我參觀他家廚房，其中有修了許多次、1949年他爸媽由南京帶來的櫃子。在我表達記錄眷村人的想法和情感有急迫性和必要性後，他願意支持Sean的計畫。

等到Sean 和他的朋友來的第一天晚上，去拜訪胡伯伯，胡伯伯卻很謹慎，頻頻詢問Sean是什麼單位派來的？有什麼目的？只見Sean很誠懇地說：「這邊沒有我外婆的家了，所以我要拍一部紀錄片。這部微電影的名稱就叫Still Here (還在)。」

胡伯伯明白Sean的用意，態度更為親切，除了泡茶請我們喝，還以一些簡單的英文跟Sean的朋友溝通，他還很熱心的在電腦上分享他照的眷村照片，包括殘破的屋子和重新整修的眷舍，以及他家人新年團聚吃飯的照片。「你們難得由國外回來，我們一定全力支持，你有什麼特別想拍的？」Sean很興奮的回答：「我想拍放鞭炮。」重點是Sean前後只待八天，農曆新年又快到了，時間很趕。而我對這計畫並無把握，Sean和他朋友的樂觀，與我的憂心似乎成了對比。

第二天，Sean和攝影師Zach及音效師Michael隨即展開工作，我妹妹放寒假，又有一輛休旅車，正好充當他們的司機。看到後車廂塞滿的器材和他們臉上的笑容，我可以感受到他們的信心洋溢。他們先拍的是我們的舊家以及附近的房舍，我們的舊家在20多年前是改建過的，在我媽媽搬家後鋁門窗被拆了，加上颱風的侵襲，現場一片殘舊。Sean看到大門口水泥裂縫蹦出的雜草，很高興的告訴Zach，要拍出這種感覺。

他們預期要拍三個小時，結果拍了六個小時，在接下來的幾天我漸漸理解到，他們拍攝的時間，總是要多於他們預期的兩、三倍，到了晚上，他們對拍得的毛片又進行深入的討論，有時候拍到了效果好的畫面，他們甚至開心的叫起來。雖然三個年輕男孩在一起笑聲不斷，但他們對工作投入的態度是嚴肅的，他們這種想把事情做好的動力也感染了我，我期許自己放下擔憂，認真幫他們和原住戶搭起一座溝通的橋梁。

我好奇問音效師Michael：「你聽不懂中文，對這裡也不熟悉，為什麼要來台灣？」他說：「我們每天都在做商業的東西，很渴望跟人有關的題材。」Sean過去拍的短片，表達了非常大的對人的關懷，這是Sean邀他同行，他毫不考慮就答應的原因。我很感謝Michael 和Zach不支酬勞幫助Sean，我也相信這三個在美國文化浸潤下的年輕人，有不同於我的眼光，看到了眷村特別的意義，這是源於他們本身對人有熱愛，轉而在工作中真誠的付出。

Sean、Zach和Michael拍攝荒廢的眷村，三個人顯得特別醒目。（圖：作者提供）

在訪問人的部分，由於Sean只能說簡單的中文，我必須在一旁翻譯，訪問的問題我和他事先在家裡練習過，所以到了現場，都還算順利。我媽媽80多歲了，訪問她的時候，Sean是牽著外婆的手進屋的，雖然她回答得不很流暢，但隨著她深入回答，我彷彿也搭了時光機，回到了孩提在眷村成長的歲月。我媽媽在房間裡穿梭，這個她用了50年青春建設的房子，如今只剩下空蕩蕩的隔間和厚厚的灰塵，她東看看、西看看，情感在走動中激盪開來，尤其撫著客廳的一面大鏡子看自己，最動人。離開時，我看向隔壁陸媽媽家牆上的籃球架，想到這也許是我最後一次在舊家，心裡有些淒然。

微電影「還在」，敘述眷村的故事。（圖：作者提供）

訪問胡伯伯時，他很能配合Sean的要求，身上掛著隱藏式麥克風，問一答十，所有的想法都傾倒出來，Sean還能聽懂一些，Zach和Michael完全聽不懂，但是他們的耐心和專注讓我非常佩服。Sean不管聽不聽得懂，臉上始終掛著笑容；Zach弓著腰、曲著腿，拿著大攝影機，Michael 高舉著長長的收音棒，兩個人幾十分鐘都不動，不容易。胡伯伯從眷村改建開始講起，講到他四歲搬到眷村，到如今70年了，他進一步闡述：房子不是冷冷的柱子，不是一扇門，我們看到的只是牆壁，但這裡面所包括的，我們的記憶、回憶，我們父母親對我們的教誨，這些，他捨不得。說到動情處，他眼角泛著淚光，真情也觸動了我們。胡伯伯曾私下對我說：「在自己家裡睡覺都是甜的。」「最怕的是那天醒來沒有家了。」眷村對他而言，意義非凡。

【註】眷村是指台灣自1949年起至1960年代，來自中國大陸各省的中華民國國軍及其眷屬，因第二次國共內戰失利而隨中華民國政府遷徙至台灣後，政府機關為其興建或者配置的村落。

微電影「Still Here (還在)」的網址https://vimeo.com/407616436