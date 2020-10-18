我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

小嫻認愛黏光頭男星 已見家長不閃婚

記者李姿瑩／綜合報導
小嫻(左)和金剛愛得甜蜜。（取材自Instagram）
小嫻(左)和金剛愛得甜蜜。（取材自Instagram）

台灣藝人小嫻日前出席舞蹈比賽，擔任評審提倡乳癌防治。她8月認愛金剛後首度露面，全身散發幸福光芒，身材更加黝黑健美。她大方分享與金剛相處的點滴，一時嘴快提到兩人交往至今分開不超過5小時，事後滿臉羞赧。但她沒被戀愛沖昏頭，雖然已經見過男方家長，但不急著結婚，果斷否定閃婚的可能。

40歲的小嫻2018年結束與何守正的6年婚姻，今年到墾丁體驗打工換宿，因緣際會與金剛來電。她開心迎接新戀情，日前現身看似有些幸福肥，小嫻以「台灣男性大多不喜歡女生太瘦」回應，代表男友對她肯定滿意。

小嫻表示，自從走入愛情後，重新適應伴侶生活，和金剛一起上課進修，陸續考取潛水、帆船駕駛等執照。

他們愛火藏不住，不少民眾、店家都爭相送上祝福，包括吃飯免費加菜、買戶外裝備獲贈防水袋，連路人、外送員看到他們都高喊「加油」、「要幸福」。

雖然交往時間不長，但小嫻和金剛有著共同興趣，戀情火速加溫。小嫻已經見過金剛的家人，說到金剛吸引她的地方，她思考後慎重說明不會用優缺點去分析對方，而是重視對方的「真心」。小嫻不避諱向金剛分享她在婚姻裡的體悟，兩人會談論未來藍圖，而她不急著再婚，更不會閃婚，和金剛都認為相處比形式更重要。

小嫻在墾丁打工換宿的餐廳已經暫告一段落，她考慮轉任民宿管家，繼續留在墾丁。金剛則接下了新戲，之後兩人要面臨遠距離戀愛考驗。

小嫻坦言在墾丁時和金剛原本就是室友，兩人像家人一樣天天見面，分開時間最長可能不超過5小時。但之後如果要變成遠距離戀愛，她不敢把話說得太滿，只能且走且看。不過她覺得信任很重要，她相信金剛，也相信自己。

台灣 民宿

上一則

「香港最醜男」八兩金25歲兒子曝光 嚇呆網友

下一則

孫藝珍進軍好萊塢 將合作阿凡達男星

延伸閱讀

有愛滋潤？馬國明認愛湯洛雯 打扮回春10年

有愛滋潤？馬國明認愛湯洛雯 打扮回春10年
喜！石原聰美閃婚圈外人

喜！石原聰美閃婚圈外人
石原聰美親筆信曝光 見男方家人就想結婚「感動哭了」

石原聰美親筆信曝光 見男方家人就想結婚「感動哭了」
石原聰美報告閃婚 對方是圈外人

石原聰美報告閃婚 對方是圈外人

熱門新聞

大陸網紅woppei平日是網拍服飾模特兒。（取材自微博）

網紅爆料男星約玩 王嘉爾？吳亦凡？王一博？大家猜

2020-10-11 02:17
王梓芠稱自己被強逼拍攝影片。（取材自微博）

「如懿傳」女星偷情人夫？正宮挺5個月孕肚抓姦

2020-10-16 23:21
《陰屍路》最後一季將有24集，分別在在2021年、2022年播出。（取材自豆瓣電影）

「陰屍路」確定11季畫句點 籌拍2部衍生劇續嚇人

2020-10-11 03:00
朱一龍被爆隱婚生子，但遭到駁斥。（取材自微博）

朱一龍遭曝隱婚生子 「兒子和他不同姓」

2020-10-10 02:25
齊秦(左)與黃品源日前在北京聚餐。（取材自微博）

60歲齊秦臉部肌膚緊實 卻被頸紋曝年齡

2020-10-17 03:09
周星馳。（本報資料照片）

周星馳遭前女友、金主追債 總額高達2億港幣

2020-10-11 01:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？
台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了

台灣名嘴：大陸經濟大崩潰 街頭空空的 網友酸：再聲情並茂 我就信了
民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍

民主黨支持者氣勢如虹…逾2220萬人已投票 4年前10倍
棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生

棄谷歌賣肥皂 他瘋闖人生
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民