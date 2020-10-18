小嫻認愛黏光頭男星 已見家長不閃婚

小嫻(左)和金剛愛得甜蜜。（取材自Instagram）

台灣 藝人小嫻日前出席舞蹈比賽，擔任評審提倡乳癌防治。她8月認愛金剛後首度露面，全身散發幸福光芒，身材更加黝黑健美。她大方分享與金剛相處的點滴，一時嘴快提到兩人交往至今分開不超過5小時，事後滿臉羞赧。但她沒被戀愛沖昏頭，雖然已經見過男方家長，但不急著結婚，果斷否定閃婚的可能。

40歲的小嫻2018年結束與何守正的6年婚姻，今年到墾丁體驗打工換宿，因緣際會與金剛來電。她開心迎接新戀情，日前現身看似有些幸福肥，小嫻以「台灣男性大多不喜歡女生太瘦」回應，代表男友對她肯定滿意。

小嫻表示，自從走入愛情後，重新適應伴侶生活，和金剛一起上課進修，陸續考取潛水、帆船駕駛等執照。

他們愛火藏不住，不少民眾、店家都爭相送上祝福，包括吃飯免費加菜、買戶外裝備獲贈防水袋，連路人、外送員看到他們都高喊「加油」、「要幸福」。

雖然交往時間不長，但小嫻和金剛有著共同興趣，戀情火速加溫。小嫻已經見過金剛的家人，說到金剛吸引她的地方，她思考後慎重說明不會用優缺點去分析對方，而是重視對方的「真心」。小嫻不避諱向金剛分享她在婚姻裡的體悟，兩人會談論未來藍圖，而她不急著再婚，更不會閃婚，和金剛都認為相處比形式更重要。

小嫻在墾丁打工換宿的餐廳已經暫告一段落，她考慮轉任民宿 管家，繼續留在墾丁。金剛則接下了新戲，之後兩人要面臨遠距離戀愛考驗。

小嫻坦言在墾丁時和金剛原本就是室友，兩人像家人一樣天天見面，分開時間最長可能不超過5小時。但之後如果要變成遠距離戀愛，她不敢把話說得太滿，只能且走且看。不過她覺得信任很重要，她相信金剛，也相信自己。