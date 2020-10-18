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林依晨比美徐若瑄 「胸開6洞」搶當時尚女神

記者陳慧貞／綜合報導
徐若瑄(右)、林依晨自嘲是牽牛花和鬱金香。（記者林俊良／攝影）
徐若瑄(右)、林依晨自嘲是牽牛花和鬱金香。（記者林俊良／攝影）

台灣時尚圈盛事「台北時裝周」17日晚於台北市府廣場舉辦封街時尚大秀，時尚女神林依晨、徐若瑄、楊謹華、人氣嘻哈男神瘦子（E.SO）等人齊聚，強大的星光陣容，為活動揭開序幕。

林依晨一頭耳下5公分的酷黑髮型，踩著一雙銀色半短靴，充滿未來科技感，開了「六個洞」的上衣一出場令人驚艷。她說，出席活動就是希望能多支持在地設計師，一點也不在意是別人穿過的衣服、配件，「我還會特別去骨董店挖有年代的衣服。」

說到會不會和現場明星爭奇鬥豔，林依晨笑：「還好，花園裡要有很多花才好看嘛。下午經過大安森林公園看到野薑花，但我的頭型應該像鬱金香吧。」徐若瑄則穿著輕鬆又帶正式、龐克風格，開玩笑自稱「牽牛花」，表示會在時裝秀上挑適合自己的單品。

楊謹華近期正忙拍林心如製作的新戲「華燈初上」，難得回歸2020年代裝扮，她特別精心設計，將內搭T恤剪裁露出小蠻腰的短T，大寬褲配上休閒鞋，直呼私下也會做這樣的打扮，很輕鬆、直接可出門，出席正式場合也不失禮。楊謹華透露很喜歡逛二手店，偶爾會找到好東西，也不排斥穿二手衣。

楊謹華(右)、鳳小岳出席「台北時裝周」時尚大秀。（記者林俊良／攝影）
楊謹華(右)、鳳小岳出席「台北時裝周」時尚大秀。（記者林俊良／攝影）

提到和過去拍「我的秘密花園」的林依晨再合體，楊謹華笑稱一直有「秘密花園」的聚會，2個月前才和林依晨碰面，但這陣子各忙各的。鳳小岳則自稱從小到大就常撿別人的衣服穿，非常習慣也很開心。

台灣 林心如

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